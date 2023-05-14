«Новый год отмечала в Стамбуле на корабле, летом планирую слетать на Занзибар» 7 14.05.2023, 13:23

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Белорусская пенсионерка открыла свой бизнес и путешествует два раза в год.

Бытует мнение, что люди пенсионного возраста неспособны поменять свою жизнь. Они с трудом учатся новому, не понимают молодежь, «их время прошло». Но давайте не будем мыслить стереотипами, а расскажем вам историю Тамары, которая на пенсии открыла свой кукольный бизнес и совсем скоро на заработанные деньги летит с мужем на Занзибар, пишет onliner.by.

«За год до пенсии начала увлекаться куклами»

Тамара по профессии провизор, много лет работала заведующей аптекой в Гродно. Свою жизнь отдельными кусочками пазла она складывала в картину на тысячу деталей. Родилась в России, образование получила в Украине, а осталась жить в Беларуси.

— Я с детства мечтала о медицине. Из-за боязни крови не смогла стать доктором, но получила профессию провизора. Родом я из Курска, училась в Харькове, а работала в Одессе. Потом вышла замуж, муж — военный, попал по распределению в Беларусь. И вот мы уже 35 лет живем здесь.

В свободное от работы время гродненка занималась декупажом, конфетными букетами, плела корзины. Хобби постепенно перерастало в бизнес. И приближавшийся возраст «второй молодости» только ускорил процесс. Пазл окончательно сложился, когда у Тамары появилось свое дело.

— За год до пенсии я начала увлекаться куклами. И подумала: а почему бы не монетизировать хобби? Прошла онлайн-курсы по пошиву кукол в России, и все закрутилось.

Знакомая Тамары, первый заказчик, попросила сделать для нее несколько интерьерных кукол. Она же и предложила делать куклы по фотографии. Было немного страшно: нигде не учили шить именно такие куклы, спрашивать совета было не у кого. Путем проб и ошибок пенсионерка научилась делать смешные копии людей и заняла относительно свободную нишу в бизнесе.

«Часто приходится не спать ночами»

Процесс создания куклы, на первый взгляд, не выглядит чем-то сверхсложным. Мастеру высылают фото человека, и он начинает кроить тело куклы. На машинке отдельно прошивает все детали, выворачивает их и набивает наполнителем. После соединяет воедино.

— Когда куколка полностью собрана, я начинаю шить одежду, обувь, создавать аксессуары. Одеваю куколку. И в последнюю очередь формирую прическу и наношу макияж.

Все выглядит просто только на словах. Очень много времени уходит на подбор тканей, поиск материала для создания аксессуаров.

— Надо обладать огромной фантазией и терпением, чтобы воплотить задуманное. Часто приходится не спать ночами. Когда ложусь, начинаю усиленно думать — и часто именно в этот момент приходят все нужные решения. А утром ты уже готов их осуществить.

Тамара говорит, что никогда бы не взялась за образ, который ей не нравится.

— Очень важна энергетика. Как-то раз меня попросили сделать куклу с большими губами и куклу, сидящую на самоваре. Пришлось отказаться. Важно, чтобы и мне нравились образы, иначе не будет в них любви.

Для кого-то кукла, похожая на близкого, — интересный, нетривиальный подарок. Этот человек может вспоминать какие-то жизненные моменты, разглядывая свой образ. А кому-то просто приятно подержать такую куклу в руках.

— Когда я создаю своих куколок, в каждую из них вкладываю всю душу, тепло своих рук и любовь. Люди, глядя на них, улыбаются и становятся добрее, а значит, добрее становится и весь мир! Вывод: куколки украшают и делают свет добрее. Разве этого мало?

— Вы так говорите, как будто ваши куклы живые.

— Ну конечно живые! Они наделены моей любовью, той же энергией. Надеюсь, не только для меня. Некоторые пишут, что куклы очень приятные на ощупь, не хочется выпускать из рук. Я предупреждаю, что они интерьерные, но, например, детям они нравятся. Как им запретить играть? Никак, — улыбается Тамара.

«Негативный опыт — тоже опыт»

Редкий бизнес обходится без неприятных историй. Однажды Тамара получила довольно большой заказ, но его не оплатили.

— Подписчица предложила сделать пять кукол для американского заказчика. У меня тогда еще не было большого опыта, и я растерялась немного. Мы не обговаривали предоплату, сроки и т. д. Через неделю, когда я выполнила работу, заказчица не ответила. Сил было потрачено много. Но негативный опыт — тоже опыт. После этого посыпались заказы из Минска.

Из-за границы тоже есть клиенты, но теперь пенсионерка относится к таким заказам внимательнее — старается брать предоплату. И вообще, за пять лет работы наша героиня научилась решать самые разные проблемы.

— В Минске нет необходимой ткани для пошива одежды, приходится заказывать из Турции. Иногда я заказываю аксессуары с AliExpress: ботинки, одежду, но из-за того, что очень долго идет посылка, пришлось научиться все делать самой. Иногда помогает муж. К примеру, мне нужно сделать очки для куколки. Он человек творческий: делает корабли в бутылках, поэтому и очки соорудить для него не представляет проблем. Бывает, что он отправляет посылки в другой город, если у меня времени не хватает.

«Куклы стоят от 30 до 200 рублей»

На пошив одной куклы уходит обычно три-четыре дня. Чтобы не «перегореть» от работы, Тамара не гонится за количеством, иначе может исчезнуть запал и трепет, с которым она сейчас относится к своему делу.

Сейчас пенсионерка делает не только куклы по фото, но и интерьерные, «куклы-малютки» и другие. Свои работы выставляет на страничке в Instagram, которую ведет самостоятельно. Интерьерные куклы в зависимости от сложности стоят от 30 до 200 рублей. А вот куклы по фото начинаются от двухсот.

Себестоимость каждой куклы мастер не высчитывала, как и прибыль, но говорит, что денег от бизнеса хватает на то, чтобы два раза в год путешествовать. В июне c семьей она собирается полететь на Занзибар — это такой остров в Танзании.

— Мы посетили уже 25 стран. В июне 2022-го отдыхали в Дубае. Новый 2023 год отмечали в Стамбуле на корабле. Летом планируем слетать на Занзибар, — с воодушевлением рассказывает пенсионерка.

В будущем Тамара планирует проводить живые мастер-классы и обучать других своему мастерству. «Много людей пишут о желании научиться делать кукол, как я», — говорит рукодельница, но признает, что пока времени не хватает. Все занимают куклы.

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