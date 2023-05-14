Польша получает первые ракетные системы залпового огня HIMARS 1 14.05.2023, 13:28

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Пусковые установки прибывают в страну завтра.

В понедельник, 15 мая, Польша получит первые пусковые установки HIMARS.

Об этом сообщает Wprost со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, польская армия строится по образцу американской армии.

«Завтра (в понедельник, 15 мая, - ред.) первые пусковые установки HIMARS будут в Польше», - сообщил министр обороны.

Он также подчеркнул, что Польша получит танки Abrams, а в следующем году армия будет оснащена самолетами F35.

«Мы создадим сильный статус Польши на международной арене. Уверяю вас, что если народ доверит нам еще один срок, то уже через два года у нас будет самая сильная сухопутная армия в Европе», - сказал Блащак, добавив, что «усилия государства направляются на оборону» и «не всем это нравится».

Как сообщалось, в феврале США одобрили продажу Польши американских HIMARS.

Добавим, в Польше уже в этом году будет создан центр HIMARS. Который будет заниматься не только обслуживанием и производством систем для нужд поляков, но и для других европейских стран.

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