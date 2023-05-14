Гиркин заволновался из-за Путина и набросился на Пригожина 14.05.2023, 13:43

5,600

В РФ происходит грандиозная «дележка» ролей.

В России прошло заседание «Клуба рассерженных патриотов». Главной тематикой являлись слова Пригожина о расколе среди московских элит, который может привести к угрозе гражданской войны. Одним из экспертов стал террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой росСМИ. В настоящее время в РФ происходит «дележка» ролей.

В студии поинтересовались личностью руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – кто за ним стоит и чего он добивается.

«Полагаю, за ним стоят люди из личного окружения президента, и в этом никаких сомнений. Иначе бы никто ему не позволил выступать в качестве хозяина незаконной ЧВК. Не позволили бы принимать участие в боевых действиях ни за границей, ни на территории РФ, и не позволили бы выступать против «кронпринца» Сергея Шойгу – человека, который во многих вопросах подменял собой Путина», – сказал Стрелков.

По его мнению, последние заявления Пригожина свидетельствуют о расколе среди высшего руководства России.

«Считаю, что публичная полемика между Пригожиным и отмалчивающемся Министерством обороны – это результат вышедших наружу противоречий внутри властного клана. Это началась борьба за жизнь после Путина. К сожалению, это так», – добавил предатель Украины.

По его словам, сейчас Путин – единственная легитимная фигура в РФ. Его свержение, устранение, болезнь, или «я устал, я ухожу», будет означать крушение РФ на данный момент.

«И начавшаяся публичная схватка означает, что внутри власти, в том числе в ближайшем окружении президента, идут неизвестные нам и очень опасные процессы распада путинской системы. Вот, как я оцениваю выступления Пригожина – они чрезвычайно и крайне опасны», – добавил бывший главарь боевиков «ДНР».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».