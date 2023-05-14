Лукашенко может запустить «пятилетку похорон», как в СССР 1 Анатолий Несмиян

14.05.2023, 13:59

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Анатолий Несмиян

На этом раз все действительно серьезно.

Достаточно серьезной новостью стало состояние здоровья Лукашенко. Возможно, что на этот раз и достаточно правдивой. Во всяком случае на последнем видео он и вправду не выглядел здоровым, а его очевидно вынужденный прилет, так же, как и явная вынужденность дружного приезда других лидеров (сложно отказать Китаю) только усугубил проблемы.

В СССР был период, названный «пятилеткой похорон», когда в течение с января 1982 года смертью Суслова начался буквально исход высшего руководства СССР и продолжался до февраля 1985 года до смерти Черненко. Пятилетка, как тогда было принято, уложилась в три года и привела к смене и поколений в высшем руководстве, и смене политики, и в конечном итоге - к распаду Союза. Вряд ли все так жестко связано, но и одно без другого тоже представить себе трудно. Вряд ли распад тоже был предопределен, так как к нему привела сумма не столько объективных, сколько субъективных по большей части факторов.

Сегодня мы вплотную подошли к такому же положению вещей и весь вопрос - кто запустит нынешнюю «пятилетку».

То, что смена поколений перезрела, сомнений нет. Более того - теперь поколение 50-60-летних вообще не имеет никаких шансов, скорее всего, придут еще более молодые. Так, в общем-то, всегда бывает, когда естественной смены не происходит, и престарелые руководители излишне задерживаются на своих местах. Тот же британский престол очевидно не будет долго под новым королем Карлом по той же причине - слишком долго правила королева Елизавета.

Нюанс в том, что новое поколение будет разговаривать и мыслить совершенно иначе. И, скорее всего, оно однозначно не станет воспроизводить дикую бандитскую модель путинской гвардии хотя бы потому, что эта модель уже банкрот. Нет смысла пересаживаться с разбитой в хлам «копейки» на вазовскую «четверку» восьмидесятых годов в двадцатые годы 21 века. Хотя, возможно, какой-то переходный период будет (и скорее всего будет), но на выходе мы точно не будем иметь то, что сегодня перестало работать еще 10-15 лет назад.

Единственный вопрос здесь - когда. Хотя бы потому, что чем дольше будет держаться это положение вещей, тем тяжелее будут последствия, и из большей катастрофы придется выходить всем - и россиянам, и белорусам в том числе.

Украина и Казахстан смогли уйти от старого, хотя еще не пришли к новому - они на стадии перехода. Но у них гораздо более высокий шанс пройти его быстрее нас просто потому, что они уже на переходе, а нам нужно ждать, когда нас, наконец известят о тяжелой и невосполнимой утрате.

Анатолий Несмиян, t.me

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