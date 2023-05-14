«Пассажиры хамски разговаривают, берут с собой крупные суммы для расчета» 4 14.05.2023, 14:08

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Откровенный рассказ водителя такси из Гродно.

«В последнее время сталкиваюсь с не очень хорошим отношением людей к таксистам, сам работаю уже 3 год и неоднократно замечаю, что пассажиры неуважительно относятся к нашему труду», – написал в редакцию «АвтоГродно» водитель такси. Он продолжает и делится видео.

«В первую очередь я говорю о том, что многие пассажиры хамски разговаривают, берут с собой крупные суммы для расчета, не предупреждая. Пассажиры в целом думают, что именно в авариях всегда виноваты водители такси. Хочу показать вам свой последний рабочий день. Мелочь не присылаю, только два примера того, что было со мной недавно», – пишет мужчина.

Водитель говорит, что с такими ситуациями ему приходится сталкиваться чуть ли не каждую смену.

«Первое видео было снято возле автовокзала. Внимательно всматриваясь в дорогу, заметил этот автомобиль с тусклыми фарами, который ехал не сбавляя тем. Его указатель поворота подсказал, что вот-вот он начнет поворот и я успел вовремя среагировать. Во втором случае тоже пришлось тормозить, чтобы не сбить пешехода. И вот с такой концентрацией внимания нам приходится постоянно работать», – пишет читатель.

«Пользуйтесь тарифами для детей и для животных»

«И еще хотел бы напомнить , что есть детские тарифы. Если пассажиры едут с детьми, пожалуйста, хотя бы в комментариях указывайте, что с вами будут маленькие пассажиры. Детские кресла доступны у водителей, которые возят по этому тарифу. Он дороже тарифа «Эконом» лишь на копеек 10-20. Я же вожу свое кресло с собой и ставлю при необходимости для маленьких пассажиров, но не всегда водители на тарифе «Эконом» имеют с собой кресла и мамы везут детей на руках. Это странно.

А для любителей домашних животных есть функция - поездка с домашним животным. По этому тарифу приезжают водители, которые не против везти животных, им за это доплачивается. Я же не согласен, за что приходится скандалить и я вправе отказать. Для чего эти нервы?»

«В Тринити есть специально место для такси на первом этаже. Не нужно заказывать наверх»

«Еще прошу посетителей Тринити правильно понимать место встречи с такси. В Тринити есть специальная остановка такси на серверной парковке. Но многие, почему-то, ждут такси на 2 и 3 этажах. А ведь подача такси на второй и третьи этажи не оплачивается, учитывается только 1 этаж», – говорит водитель.

Мужчина призывает остальных посмотреть на его работу с другой стороны и быть добрее.

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