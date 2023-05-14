Назван продукт, который меньше всего подходит для обеда 14.05.2023, 14:25

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Многие едят его каждый день.

Считается, что в обед можно позволить себе гораздо больший спектр разнообразных продуктов, чем на ужин или завтрак. Объясняется это достаточно просто – во второй половине дня больше шансов сжечь калории, полученные вместе с едой, пишет ТСН.

К тому же, у большинства людей в обеденный перерыв не так много свободного времени, поэтому приходится есть что-то не требующее дополнительной суеты с приготовлением. Поэтому выбор часто падает на бутерброды.

Это блюдо идеально подходит для быстрого перекуса, его можно есть даже на ходу. В качестве начинки люди часто используют полезные для здоровья продукты: авокадо, яйцо, овощи, рыбу, творог, мясо. Однако, оказывается, сэндвичи не столь богаты полезными жирами и белками, как может показаться на первый взгляд. Ведь на маленьком кусочке хлеба можно уместить достаточно мало других компонентов.

А вот углеводов в таком варианте обеда немало. Даже в случае, когда бутерброд готовится на цельнозерновой муке. Что уж говорить о белом хлебе, где только одни пустые калории.

Зачастую в бутербродах даже больше калорий, чем в некоторых десертах. При этом после сэндвича вы вряд ли не будете испытывать голод вплоть до ужина. Совсем скоро захочется дополнительно перекусить. И не факт, что это будет что-нибудь полезное.

Конечно, если бутерброд или сэндвич доставляет удовольствие, время от времени можно побаловать себя такой едой. Но обязательно дополните обед свежим салатом из зелени и овощей. Тогда блюдо станет полезнее и даже сытнее.

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