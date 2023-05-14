«Если Лукашенко сыграет в ящик…» 14.05.2023, 14:45

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Болезнь и исчезновение диктатора очевидны и без конспирологических теорий.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил, насколько правдоподобны версии о причастности Кремля к тяжелой болезни и внезапному исчезновению Лукашенко.

«После того как появилась информация о тяжелом заболевании беларуского диктатора в сеть сразу же стали вбрасываться сообщения разного толка версии, прежде всего конспирологического, среди которых и версия устранения Лукашенко Кремлем», — пишет Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что сейчас в сети появляются активные «вбросы» о том, что Лукашенко отравили спецслужбы РФ якобы из-за «отказа отдать власть над армией Беларуси российскому командованию».

Сейчас вдоль границы Украины со стороны Беларуси размещено чуть более 2 тысяч личного состава подразделений белорусской армии.

Однако, это скорее сдерживающая сила, ее не хватит для наступления. Еще примерно 3 тысячи российских солдат размещены на трех полигонах: «Обуз - Лесновский», «Лепельский» и «Осиповичский».

«Напомню, что для вторжения в Украину с Беларуси необходима группировка войск насчитывающая не менее 40 БТГр и даже больше. Вместе с обслуживающим персоналом, техниками, медиками и прочим сопровождением, общая численность будет превосходить 70-80 тыс», - указал Коваленко.

Поэтому конспирологические слухи о наступлении Беларуси на Украину - беспочвенны. Ведь на данный момент формирования большей ударной силы на ее территории не наблюдается.

«Таким образом, любые версии о том, что если Лукашенко сыграет в ящик, то Кремль поставит в Минске своего человека, который объявит о вступлении Беларуси в войну против Украины должны подкрепляться хоть сколь-нибудь вескими доводами кроме квинтэссенции первородной конспирологии», - указал он.

Коваленко отметил, что, безусловно, Украине расслабляться нельзя. Однако пока что эта линия фронта «суицидальная» для России. Скорее всего, на белорусской границе Минобороны РФ продолжит использовать свои силы в качестве сдерживающего фактора, который не позволяет ВСУ покинуть позиции и присоединиться к другим операциям фронта.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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