Минобороны РФ подтвердило ликвидацию под Бахмутом комбрига Маркова и замкомандира армейского корпуса 6 14.05.2023, 14:57

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ВСУ уничтожили российских высокопоставленных офицеров во время контратаки.

В Минобороны РФ признали ликвидацию командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова.

В боях под Бахмутом погибли два кадровых военных высшего офицерского состава, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщает российское военное ведомство, последние двое суток Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону российских войск севернее и южнее Бахмута.

Обороной на одном из участков лично руководил командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров. Во время отражения третьего наступления ВСУ командир бригады был тяжело ранен и погиб при эвакуации с поля в районе населенного пункта Красное.

Еще один офицер, заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил обороной на другом участке. Он погиб во время отражения одной из атак, получив множественные осколочные ранения.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что ВСУ нанесли удары по командному пункту россиян в Клищиевке под Бахмутом, в результате чего было ликвидировано 3 полковников и около 20 солдат и офицеров.

Впоследствии военнослужащий 4-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Морозов сообщил, что под Бахмутом ликвидирован командир, начальник штаба 4-й бригады ВС РФ и офицер управления 2-го армейского корпуса.

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