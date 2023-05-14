Кащеи на параде 5 Тамара Эйдельман

14.05.2023, 15:10

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Что еще может лучше поставить диагноз России?

Что может больше рассказать о состоянии России сегодня, чем фотография Путина, принимающего парад 9 мая в окружении двух кагэбэшников?

Три засохших старика, не участвовавших в той войне, на памяти о которой они спекулируют.

Человек, подавлявший освободительную борьбу на территории СССР (понятно, что выбрали именно того, который служил в Украине — «Юрий Двойкин, сидевший по правую руку от Путина, после окончания школы снайперов, в 1944-м в составе НКВД был отправлен во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины»), и тот, кто душил путь к свободе в «соцлагере» (тоже вполне символично, что выбран тот, кто захватывал Чехословакию в 1968-м — «Сидевший по левую руку от Путина Геннадий Зайцев в 1968 году участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и Пражской весны»).

И вот они сидят — старые, увешанные медалями, полученными за свои «зачистки», «ликвидации», «братскую помощь». Уверенные в том, что правильно прожили свои жизни. А между ними — их духовный наследник и преемник, тоже уверенный, что все делает хорошо.

Особый символизм происходящему придает то, что все это происходит на площади, в центре которой лежит засушенный труп того, кто создал «союз нерушимый (гм...) республик свободных (гм-гм)». А рядом, у кремлевской стены, похоронен тот, кто довел до логического завершения идеи и методы Ильича.

Вот они все здесь собрались, мертвые и живые, с первого взгляда и не разберешься, кто мертвый, а кто живой, — чтобы показать всем нам, на чьей стороне сила, объяснить, что они готовы начать новую войну и снова кого-то зачищать и ликвидировать.

Два «ветерана», — слово «фронтовик» осталось где-то далеко в прошлом — они ведь на фронте не были. Между ними — третий — боец невидимого фронта, который уже столько жизней уничтожил. Они сидят и полны уверенности в том, что им можно бомбить города и пытать, превращать молодых людей в пушечное мясо, а тех, кто смеет возражать, сгноить в тюрьме.

Эти кащеи бессмертные превращают 9 мая уже не в День Победы, и даже не в «праздник со слезами на глазах», а в ужасающее торжество зла. Как будто те, против кого воевали и русские, и украинцы, и беларусы, и евреи, — и американцы, и англичане, и французы, ожили. Как будто у гидры выросли отрубленные головы и она, шипя, ползет по тем самым городам и деревням, откуда люди уходили когда-то с ней сражаться. Как будто фашизм победил.

И вообще-то, ужас в том, что симбиоз с фашизмом возник не вчера и не в 2022 году, и не в 2014-м. Начало его можно проследить в очень-очень далекие времена, но уж во всяком случае он проявился 23 августа 1939 года, когда две мощных державы объединились, чтобы разорвать на куски бессильную и всегда пасующую перед ними Европу.

А еще сильнее он проявился потом, когда победитель перенял у побежденного много полезных идей — и начал уже в 1944 году, еще не дойдя до Берлина, депортировать целые народы, а потом, якобы победив фашизм, принялся бороться с космополитизмом и сажать евреев за буржуазный национализм, и окончательно превратил вождя в бога, и воздвигнул высотки, возвышающиеся над людьми-муравьишками...

А еще — в том, что еще в те далекие времена было сделано с войной, которую отлакировали, подчистили, превратили в Великое Достижение Великого Вождя, придумали, что люди шли в атаку с криком «За Родину, за Сталина» (матерились они просто, матерились), а настоящих фронтовиков тысячами отправили в ГУЛАГ.

Трагедию войны превратили в триумф победы. Триумф победы означал триумф вождя. Собственно, с тех давних пор ничего особенно не изменилось. Так что появление нынешнего чекистского вождя на параде вместе с двумя чекистами абсолютно логично.

«Принесите-как мне, звери, ваших детушек, Я сегодня их за ужином скушаю…»

Тамара Эйдельман, t.me

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