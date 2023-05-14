В Донецке прогремела серия мощных взрывов

В Донецке прогремела серия мощных взрывов1
- 14.05.2023, 15:17
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Над оккупированным городом поднялся столб дыма.
В оккупированном Донецке 14 мая слышали взрывы. Российские пропагандисты заявляют о якобы работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и ТАСС.
По предварительным данным, в Донецке слышали серию взрывов. Позже местные жители опубликовали в сети кадры с дымом, виднеющимся над городом.
В сети уточнили, что столб дыма был замечен в Петровском районе Донецка.
В то же время российские СМИ пишут, что в оккупированном городе «сработала ПВО».
«Четыре мощных взрыва были слышны в Донецке. По предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает наш корреспондент», - говорится в сообщении.