«Из гостей — бычок, который заходит травку пощипать» 2 14.05.2023, 15:23

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Белорусы показали, какое жилье снимают в Грузии.

В последние годы некоторые белорусы, уехавшие из страны, выбрали для жизни Грузию — по статистике на 1 января 2023 года в этой стране проживали 13 361 наших соотечественников. Читатели, переехавшие в Грузию, рассказали «Зеркалу», какое жилье и за сколько им удалось там арендовать.

Татьяна (все имена героев материала изменены) покинула Беларусь из-за политических репрессий, в Батуми она приехала около двух недель назад. На поиски квартиры у нее ушло три дня, девушка просматривала варианты жилья в телеграм-чатах. Собеседница отметила, что подбирать варианты можно и дольше — тогда можно найти недвижимость получше, но она будет и подороже.

— Цены на жилье сейчас начали подниматься — начинается туристический сезон. Ниже 500 долларов (1400 рублей. Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка на 12 мая 2023 года) в месяц найти что-то сложно. Если планка — 500−600 долларов, то нет проблем найти квартиру, можно сделать это и за один день, — рассказала Татьяна.

Для себя белоруска нашла неплохую студию за 400 долларов (1120 рублей), она расположена прямо возле аэропорта. Татьяна отметила, что цена невелика для этой местности из-за того, что есть шум от самолетов, а жилье расположено далеко от инфраструктуры города.

— Коммуналку я еще не платила, но, наверное, она у меня выйдет больше, чем в квартирах с газом, — у меня электрическое отопление.

Прошедшей зимой Маргарита вместе с парнем за 250 долларов (700 рублей) снимала двухкомнатную квартиру в городе-курорте Боржоми. Коммуналка у них выходила «заоблачная» — около 300 лари (349 рублей). Жилье в общем-то устраивало, хотя и было с ремонтом их нулевых. Впрочем, были там свои проблемы, например, газовый котел, который периодически «сдавал свои позиции», низкие потолки, из-за которых солнце в дом не попадало, шумные соседи сверху. Девушка прожила там четыре месяца и решила уехать в Тбилиси — стало скучно, все же в большом городе развлечений больше.

Сейчас Маргарита живет во временном жилье, но она уже нашла подходящий вариант, куда через несколько дней переедет. Искала его через чат, где ищут соседей для совместной аренды недвижимости. На объявление отозвалась владелица небольшого отеля (в нем всего восемь комнат), она предложила снять у нее меблированную комнату с санузлом, есть и холодильник.

— Сняла комнату на два месяца, думаю, что поживу и решу дальше, комфортно ли там. Сейчас меня устраивает цена и условия: 200 долларов (560 рублей) в месяц с коммуналкой и интернетом. Кухни пока нет, но обещают сделать. Причем убирать ее будут сотрудники отеля, на мне уборка только своих метров, — рассказала девушка.

Сам отель находится в пяти минутах пешком от станции метро, до центра на нем добираться около 10 минут, пешком — около 30.

Ангелина вместе с двумя сыновьями в марте прошлого года уехала жить в Батуми. Там она арендовала двухкомнатную квартиру, которая расположена в старой части города.

— Идеальное месторасположение. Нашли мы ее за два дня: просто ходили по городу, звонили по всем объявлениям и разговаривали с людьми, — вспоминает женщина.

Собеседница считает, что им очень повезло: так как они приехали не в туристический сезон, то жилье сняли за 220 долларов (616 рублей), но с января этого года стоимость аренды им подняли до 350 долларов (980 рублей). А с июня по сентябрь цена будет 500 долларов в месяц (1400 рублей).

— Коммунальные платежи выходят в районе 50−70 долларов (140−196 рублей), включая интернет. В квартире нет газового отопления, так что зимой обогревались кондиционером.

Женщина узнала, что их дом «от кооператива врачей», поэтому рядом живут потрясающие соседи — пожилая грузинская интеллигенция и их потомки.

— Нам в Батуми в целом (и в этом месте в частности) очень нравится. Это невероятно френдли атмосфера, прекрасная природа, красивый и комфортный город, теплое местное коммьюнити, хорошая еда и возможность дышать свободно, большое количество детских (и взрослых) активностей на самые разные финансовые возможности, — радуется своему выбору Ангелина.

Ирина с мужем с октября прошлого года снимают апартаменты в Батуми. Они нашли это жилье за три дня. Собеседница вспоминает, что в какой-то момент они уже отчаялись — все рассматриваемые варианты были не такими, как они хотели.

— Мы читали много чатов, где советовали, как правильно выбрать жилье в Батуми, поэтому был список из отопления (не кондиционер), без плесени, этаж повыше, месторасположение хорошее, желательно красивый вид из окна. В то же время был высокий спрос на жилье, ценники на квартиры, которые предлагали в телеграм-чатах, были высоки для нас, поэтому мы больше мониторили местный сайт для аренды. Так и увидели вариант, который очень понравился, — рассказала о поисках жилья Ирина.

Апартаменты-студия, которые им подошли, занимают 42 «квадрата». По словам собеседницы, они находятся в многофункциональном комплексе. Это оказалось очень удобно: в плохую погоду семья может спуститься на первый этаж — в магазин или просто прогуляться по торговому центру, расположенному в этом же комплексе. Хозяин просил за жилье 500 долларов, но потом сбросил 50 долларов за счет того, что квартирантам еще надо платить 42 доллара (118 рулей) за обслуживание и уборку дома, лифта, а также вынос мусора, так что аренда вышла 450 долларов в месяц (1260 рублей).

В квартире есть совместный санузел с душевой кабиной, кухня с минимальным набором оборудования — электроплита, холодильник, вытяжка, — также имеется спальное место, диван и два шкафа. А вид из окна квартиры великолепный.

— У нас в квартире все на электричестве, отапливается она кондиционером, подогрев воды — через бойлер. Поэтому мы рассчитывали на внушительную сумму за свет. Но было не все так плохо, как пугали в чатах. За месяц холодного периода у нас ушло 150 лари (175 рублей) на свет. Это был самый дорогой месяц. Сейчас мы платим не больше 60−80 лари (70−93 рубля) в месяц. Отдельно еще вода, там выходит 20 лари (23 рубля) в месяц.

Белорусы оплачивают свет и воду по специальным карточкам: сперва они пополняют баланс в специальном терминале на ресепшене, а затем активируют эту карту на своем этаже возле счетчика — надо ее просто приложить к устройству.

Ирина также отметила «плюшку», которая есть возле комплекса: фитнес-зал, сауна, открытый и закрытый бассейн. Жильцам предоставляют скидку на 25% на безлимитное посещение, итого абонемент выходит 150 лари (175 рублей) в месяц.

Никита приехал в Тбилиси в декабре 2021 года, потом перевез туда семью: жену, троих маленьких детей и домашнего любимца — собаку.

— Еще в Минске жена поставила мне задачу — найти квартиру с ванной. Я пересмотрел много вариантов и нашел четырехкомнатную квартиру площадью 140 м². Она находилась в хорошем районе — Сабуртало, рядом с метро. Стоимость аренды 600 долларов (1680 рублей) без коммуналки, — рассказал собеседник.

Коммунальные платежи зимой выходят 150 долларов (420 рублей), летом около 60 долларов (168 рублей). Сейчас семья живет там же, они пережили две волны повышения стоимости и сегодня аренда за жилье составляет 850 долларов (2380 рублей).

Однако, по подсчетам Никиты, жизнь в Грузии с детьми обходится дороже, чем в Польше, поэтому сейчас они планируют переезжать.

Вячеслав и его девушка переехали в Тбилиси в конце марта прошлого года. Парень вспоминает, что тогда в Грузии был «дикий ажиотаж» на аренду жилья, но им повезло — за пять дней бесконечных поисков они нашли подходящий вариант за 300 долларов (840 рублей).

— Это квартира в привычном постсоветскому глазу районе возле метро. Старая однушка в панельке с посредственным ремонтом, — рассказал Вячеслав. — Сейчас снять что-то вменяемое можно от 500 долларов, это будет однушка с современным ремонтом. Но мне кажется, в Тбилиси мало мест, где будет комфортно жить, потому что в городе шумно и грязно.

Парень отметил, что все (кроме овощей и фруктов) в Тбилиси дороже, чем в Беларуси. Например, 200 грамм сливочного масла, по его словам, на наши деньги стоит 8−10 рублей, свежее филе курицы весом 700−800 грамм — более 20 рублей, литр молока 6−7 рублей.

— В целом, затраты на еду и бытовые нужды на 50−100% выше, чем в Беларуси — мы подсчитываем все свои траты. Цены на жизнь сильно выросли в последние полгода, омрачает ситуацию тот факт, что курс лари укрепился [к доллару] на треть. То есть условный белорус с зарплатой в валюте в 1000 долларов за год стал беднее.

Вадим с февраля прошлого года живет на побережье Черного моря в городе Поти. Мужчина ехал сюда целенаправленно, жилье ему помог найти знакомый.

— Сперва я снимал квартиру за 140 долларов (392 рубля), теперь большой дом за 250 долларов (700 рублей). В целом аренда здесь стоит от 100 до 400 долларов. За коммуналку в декабре вышло больше всего — около 80 долларов (224 рубля). Тарифы, в принципе, как и в Беларуси, — рассказал Вадим.

В сентябре 2021 года Денис искал квартиру в Батуми две недели. В результате он арендовал трешку за 500 долларов (1400 рублей) в месяц. От дома до оживленного нового бульвара у берега Черного моря он может добраться за пять минут.

— В Батуми одна особенность — комнаты могут быть с «глухими» окнами, а у нас в каждой комнате нормальное окно. Зимой коммуналка выходила около 100 долларов (280 рублей), — сообщил собеседник.

Алена с семьей недавно переехала из Батуми в пригород — за 650 долларов (1820 рублей) они арендовали в деревне на холме четырехкомнатный дом. Помимо жилых комнат там есть два санузла, кухня-гостиная.

— Коммунальные платежи мы еще не платили, но по нашим подсчетам они должна быть в пределах 100 рублей: за газ, электричество и интернет. Вода у нас бесплатная.

Женщина рассказала, что в городе накануне сезона ценник на жилье рванул вверх — квартиры по 50 «квадратов», окна которой могут выходить во двор-колодец, сдают по 700−900 долларов. Люди, которые привыкли жить в комфорте, по ее мнению, должны готовить около 1000 долларов за жилье, но и за эту цену нет гарантии, что квартира окажется без проблем.

— Нередко в квартирах плохая вентиляция, шумоизоляция. К тому же Батуми активно застраивается, и рядом может быть строительный шум, пыль. Поэтому мы и переехали за город, ну и дом обходится гораздо дешевле, при этом его площадь общая около 90 «квадратов», есть огромный сад с лимонами и мандаринами, шикарная терраса и никакого шума. Соседи — на отдалении, из гостей — бычок, который периодически заходит к нам травку пощипать. И пока все едут на ретрит на Бали, мы с таким видом можем его устраивать у себя во дворе.

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