«Просят паспортные данные, предлагают Nivea» 3 14.05.2023, 15:28

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Белоруску смутил новый сервис доставки товаров из ЕС.

В Беларуси рекламируют российскую онлайн-платформу доставки товаров из Европы. Прозрачность работы этой площадки вызвала сомнения у читательницы «Зеркала». Журналисты попытались разобраться, не нарушает ли его работа белорусское законодательство и нет ли риска заказывать через нее товары.

«Можно купить товары, которых нет в Беларуси, но работа платформы непрозрачная»

Региональные издания разместили рекламу маркетплейса, который привозит в Беларусь и Россию товары из Европы. С его помощью доставляют в том числе продукты от производителей, которые в Беларуси попали под эмбарго, а также товары запрещенного в Беларуси бренда уходовой косметики. Спрос на такую продукцию, скорее всего, в нашей стране вырос после введения Западом санкций, ответного эмбарго со стороны Минска и усложнения логистических цепочек.

Рекламу нового для Беларуси поставщика услуг по доставке товаров из ЕС распространяют через агентство «ЭфСиБи Бел» Андрея Шпита, известного тем, что его другой компании удавалось организовывать концерты российских исполнителей, когда в Минске отменяли другие массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Читательница «Зеркала» Елена (имя изменено) обратила внимание, что площадка предлагает товары известного немецкого бренда Nivea, который по закону нельзя продавать в Беларуси.

Женщина спросила в чат-боте приложения, не будет ли нарушением белорусского законодательства заказ и ввоз товаров этого бренда. «Все товары, которые находятся в каталоге нашего мобильного приложения, доступны к заказу и не считаются нарушением», — ответили ей в службе поддержки (скриншоты переписки есть в редакции).

Второй момент, который вызвал у женщины сомнения, это отсутствие прозрачности в работе сервиса. Она не нашла никаких контактов для связи с компанией и никаких реквизитов юридического лица, ответственного за работу ресурса в нашей стране и принимающего претензии от клиентов.

Кроме того, для заказа товаров клиент должен предоставлять площадке свои паспортные данные. На ее вопрос о том, где почитать правила обработки персональных данных, в службе поддержки ей предложили посмотреть их в разделе «Информация». Он ведет в раздел сайта, где указаны эти правила согласно российскому законодательству, а не белорусскому.

Российская компания без представительства в Беларуси

Сама торговая площадка, которая предлагает доставку европейских товаров, принадлежит российской компании «Глобал стор». В Беларуси такая фирма не зарегистрирована, на сайте маркетплейса нет никаких данных, которые бы позволили связаться с юрлицом. Там также не указаны условия и правила работы площадки на территории нашей страны, контакты для связи и правила сбора и хранения персональных данных. Но правила о работе с последними прописаны согласно законодательству России.

При этом покупателей действительно просят оставлять паспортные данные, как утверждается, для таможенного оформления заказанных товаров и получения посылки в отделении Европочты.

Что касается информации о контактах для приема претензий, то ее нет и в мобильном приложении (только бот для обратной связи).

На сайте проекта есть раздел «Договор оферты с таможенным представителем», который, судя по содержанию, опирается на российское законодательство, а не белорусское, хоть там и расписано, что действуют правила и для нашей страны.

Судя по всему, после оформления заказа со стороны клиента в Беларуси в одной из соседних стран ЕС представители фирмы или ее контрагента покупают эти товары и оформляют доставку посылкой в Беларусь. Соответственно, на таможне эта посылка оформляется сразу на покупателя, а не как оптовая доставка компании в нашу страну.

Выходит, что эта площадка выступает посредником между магазинами в западных странах и покупателями в Беларуси и России.

МАРТ: По такому принципу работают и другие площадки, в том числе AliExpress

С волнующими читательницу вопросами журналист «Зеркала» обратился на прямую телефонную линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Представитель МАРТ пояснил, что если маркетплейс работает в доменной зоне России, то он не подпадает под регулирование белорусского ведомства.

— К примеру, AliExpress осуществляет доставку на территорию Беларуси, но через Белпочту. Там все понятно — это идет почтовое отправление и никаких белорусских телефонов для связи, конечно, у них нет. Но так как они работают через почту, то потребитель заказывает [товар] в иностранном государстве и получает почтовое отправление. Возможно, у этой компании такая же схема работы, — объяснил Елене первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец (запись разговора есть в редакции).

— Там можно заказать Nivea. Знаю, что она у нас запрещена. Если ее заказать, это не будет нарушать закон?

— Запрет идет на ввоз для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для физлиц такого запрета нет. Это касается именно запрета ввоза [товаров бренда Nivea]. Поэтому надо смотреть, кто является лицом, которое ввозит этот товар. Если это почтовое отправление физическому лицу, либо физлицо ввозит его через границу, то запрета не существует. Если же ввозит юридическое лицо, то запрет существует.

— То есть если товар придет на мое имя, то я ничего не нарушу?

— Если придет как физическому лицу, то не нарушите. Но если вы в последующем его используете в предпринимательской деятельности, то, конечно, такой запрет существует.

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