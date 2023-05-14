Удар, где не ждали 2 Владимир Фесенко

14.05.2023, 15:33

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«Ирония судьбы» в Брянской области РФ.

Истерика в России продолжается. Вчера в Брянской области РФ были сбиты два вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35. Все члены их экипажей (девять человек) погибли. Российские источники особо отмечают, что это самые большие потери российских ВВС за один день с марта прошлого года, когда интенсивные бои, в том числе воздушные, шли в Киевской области, на севере Украины, да и по всей линии фронта – и на востоке, и на юге Украины. Сейчас интенсивные бои идут только на отдельных участках фронта на Донбассе. И вот такой «облом» для россиян.

В России до сих пор гадают – что же случилось, и как такое могло случиться? Особенно забавляет версия, что российские самолеты и вертолеты попали в засаду. Конечно, брянские леса очень подходят для засад, оказывается даже на воздушные цели. Ну а наша публика вовсю троллит россиян – и про «Брянскую народную республику» и про успешную работу «Брянской ПВО». В конце концов, согласно давней народной традиции в России «назло врагу» можно бомбить «Воронеж», почему бы тогда не ударить по своим же самолетам и вертолетам.

Ну а если всерьез, то российская воздушная группировка собиралась совершить очередной налет на Черниговщину. Как они думали – безнаказанно. Оказалось, что нет. В этот раз они получили встречный удар, и там, где не ждали. В результате эта группировка полностью уничтожена. Радует, что против российских агрессоров применяются нестандартные методы. Именно это приносит наибольший эффект. И вот еще «ирония судьбы». С 2014 года они воевали против нас методами гибридной войны. Как оказалось, эти методы можно использовать и против России, и на ее же территории. Война все чаще и все ощутимее приходит на российскую территорию. И это расплата за нападение на Украину, за кровавую и грязную войну России против нашего народа. Дальше будет больше.

Владимир Фесенко, Facebook

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