Пять одинаковых пожаров случилось за одну ночь только на одной улице в Минске 2 14.05.2023, 15:45

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Горели контейнеры с мусором.

Из семи пожаров, которые были зарегистрированы в столице за прошедшие сутки, пять случились на ул. Лобанка, что во Фрунзенском районе, сообщает МЧС.

Первое сообщение, что что-то горит, поступило от жильцов этой улицы в 23.44 13 мая, последнее - в 1.17 14 мая. Горели контейнеры с мусором в соседних домах — №50, 54, 60, 62. Часть контейнеров горели в мусороприемных камерах, прямо в подъездах, а часть — во дворах. Контейнеры повреждены, помещения закопчены, причины пожаров устанавливаются.

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