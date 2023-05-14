До +27°С ожидается в Беларуси 15 мая 14.05.2023, 16:34

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Преимущественно без осадков.

Грозы по западу Беларуси и до плюс 27 градусов ожидается 15 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Только днем по западу могут пройти дожди, местами ожидаются грозы.

Ветер ночью — неустойчивый слабый, днем — юго-восточный умеренный, местами порывистый, в некоторых районах по западу — сильный порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 7 градусов до плюс 13 градусов, местами плюс 3-6 градусов. Днем столбики термометров максимально поднимутся до плюс 21-27, в западных районах — плюс 17-20 градусов.