На минском рынке появились первые столинские огурцы
- 14.05.2023, 16:42
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Почем продают?
На минском Западном рынке уже продают пинские и столинские огурцы.
Цены с Западного рынка на белорусские овощи приводит Tochka.by.
Стоимость фермерских огурцов там пока выше, чем у магазинных.
На рынке огурцы из Пинска и Столина продают по 6—7 рублей за кило.
На вопрос, когда ожидать снижения цены, один из продавцов, он же фермер, отвечает так:
«Здесь не угадаешь. Видите, май прохладный, а значит и рост огурцов медленный. Иногда ценник падает уже в июне, а иногда только в июле. Но в любом случае стоимость огурца будет падать, а на сколько — раз на раз не приходится».
Вместе с тем на Комаровке можно найти огурцы за 2,5 рубля, которые указаны как белорусские, пишет «Онлайнер». Но и вид у них другой. В среднем кило огурцов там стоит 4,5 рубля.