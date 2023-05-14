На минском рынке появились первые столинские огурцы 14.05.2023, 16:42

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Почем продают?

На минском Западном рынке уже продают пинские и столинские огурцы.

Цены с Западного рынка на белорусские овощи приводит Tochka.by.

Стоимость фермерских огурцов там пока выше, чем у магазинных.

На рынке огурцы из Пинска и Столина продают по 6—7 рублей за кило.

На вопрос, когда ожидать снижения цены, один из продавцов, он же фермер, отвечает так:

«Здесь не угадаешь. Видите, май прохладный, а значит и рост огурцов медленный. Иногда ценник падает уже в июне, а иногда только в июле. Но в любом случае стоимость огурца будет падать, а на сколько — раз на раз не приходится».

Вместе с тем на Комаровке можно найти огурцы за 2,5 рубля, которые указаны как белорусские, пишет «Онлайнер». Но и вид у них другой. В среднем кило огурцов там стоит 4,5 рубля.

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