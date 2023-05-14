закрыть
14 мая 2023, воскресенье, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На минском рынке появились первые столинские огурцы

  • 14.05.2023, 16:42
  • 3,052
На минском рынке появились первые столинские огурцы

Почем продают?

На минском Западном рынке уже продают пинские и столинские огурцы.

Цены с Западного рынка на белорусские овощи приводит Tochka.by.

Стоимость фермерских огурцов там пока выше, чем у магазинных.

На рынке огурцы из Пинска и Столина продают по 6—7 рублей за кило.

На вопрос, когда ожидать снижения цены, один из продавцов, он же фермер, отвечает так:

«Здесь не угадаешь. Видите, май прохладный, а значит и рост огурцов медленный. Иногда ценник падает уже в июне, а иногда только в июле. Но в любом случае стоимость огурца будет падать, а на сколько — раз на раз не приходится».

Вместе с тем на Комаровке можно найти огурцы за 2,5 рубля, которые указаны как белорусские, пишет «Онлайнер». Но и вид у них другой. В среднем кило огурцов там стоит 4,5 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»