Минобороны Беларуси закупает оборудование «от утечки информации» почти на $900 000 3 14.05.2023, 17:07

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Очень дорогая инфобезопасность.

Министерство обороны Беларуси хочет купить оборудование и программное обеспечение для «обнаружения и предотвращения утечек информации» на сумму в 2 441 160 белорусских рублей или около 900 000 долларов. На это обратила внимание «Медиазона».

Издание пишет, что информация о закупках появилась на сайте Национального центра маркетинга. Всего размещено два тендера.

По первому планируется закупить «средства централизованного сбора и корреляции событий информационной безопасности (SIEM), программно-аппаратный комплекс «Средство обнаружения и предотвращения утечек информации (DLP)», программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран». Заплатить за это министерство собирается 1 400 000 рублей.

Вторым лотом проходит закупка модемов Orion3 FG-PAM-SR2L-4E1B/4Eth-RP на сумму 1 041 160 рублей.

«Медиазона» указывает, что в комплексе это оборудование служит в целях информационной безопасности данных.

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