Лукашенко «поздравил» с днем «государственных символов», не приходя в сознание? 6 14.05.2023, 17:13

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Поздравление появилось на сайте диктатора, но речь произносил премьер Головченко.

Александр Лукашенко поздравил с днем «государственного флага, государственного герба и государственного гимна», который отмечается 14 мая, не приходя в сознание.

Текст поздравления размещен на официальном сайте Лукашенко.

Для Лукашенко появление на этой церемонии было важно, ведь он не появляется в публичном пространстве уже пятый день. На ней выступил премьер-министр Роман Головченко и зачитал обращение от Лукашенко.

О состоянии белорусского диктатора или даже о месте, где он сейчас находится, ничего не известно. С момента торжественных мероприятий на 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчат.

Известно лишь, что вчера вечером, 13 мая кортеж в сопровождении «Стрелы» приехал на территорию лечкомиссии — в Республиканский клинический медицинский центр управделами Лукашенко. Подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

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