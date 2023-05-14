В Польше продолжают поиски воздушного объекта, залетевшего из Беларуси 14.05.2023, 17:30

К поискам объекта привлечены около сотни членов территориальной обороны.

В Польше привлекли дополнительных бойцов территориальной обороны для поисков объекта, который в пятницу залетел в воздушное пространство страны из Беларуси.

Об этом сообщает RMF24.

Поиски объекта – вероятно, наблюдательного воздушного шара – сосредоточены в районе населенного пункта Рыпин в Куявско-Поморском воеводстве.

К поискам объекта привлечены около сотни членов территориальной обороны, работа продолжается с рассвета.

В течение субботы привлекали также вертолет и беспилотник.

В Правительственном центре безопасности ранее предупредили местных жителей, что ищут «воздушный объект, похожий на шар» и если люди найдут его самостоятельно, объект просят не трогать и сообщить о нем правоохранителям.

Напомним, утром в субботу Минобороны Польши сообщило, что в воздушное пространство страны зафиксировали объект, который залетел со стороны Беларуси – вероятно, воздушный шар для наблюдения.

Также в стране разворачивается скандал вокруг ситуации с ракетой, вероятно российской, которая попала на территорию Польши еще в декабре, но общественность узнала о ней только в мае.

Министр обороны Польши заявил, что военные тогда отследили ракету и отреагировали как и следовало, но лично ему не доложили об инциденте.

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