Одиннадцатиклассники сдали первый централизованный экзамен

Одиннадцатиклассники сдали первый централизованный экзамен2
- 14.05.2023, 17:52
Экзамен проходил в 144 пунктах по всей стране.
Сегодня более 53 тысяч одиннадцатиклассников написали централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам. Около 41,7 тысячи школьников выбрали русский, 11,5 тысячи — белорусский. Экзамен проходил в 144 пунктах по всей стране.
Те, кто отсутствовал на экзамене по уважительным причинам, смогут сдать его в резервные дни: 23 и 25 мая, 13 и 15 июля или 21 и 23 августа. Но если сдать экзамен в последние даты, то пойти учиться в университет получится только в следующем году. Ведь подавать документы в ВУЗ нужно раньше.