Одиннадцатиклассники сдали первый централизованный экзамен 2 14.05.2023, 17:52

Экзамен проходил в 144 пунктах по всей стране.

Сегодня более 53 тысяч одиннадцатиклассников написали централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам. Около 41,7 тысячи школьников выбрали русский, 11,5 тысячи — белорусский. Экзамен проходил в 144 пунктах по всей стране.

Те, кто отсутствовал на экзамене по уважительным причинам, смогут сдать его в резервные дни: 23 и 25 мая, 13 и 15 июля или 21 и 23 августа. Но если сдать экзамен в последние даты, то пойти учиться в университет получится только в следующем году. Ведь подавать документы в ВУЗ нужно раньше.

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