Что в Беларуси больше всего подорожало в апреле 14.05.2023, 18:08

В топе транспорт и путешествия.

Белстат в инфографике отметил, какие товары и услуги в апреле 2023, по сравнению с мартом, в Беларуси подешевели и подорожали больше всего.

Больше всего — на 4,1-4,6% - подрожали воздушный и железнодорожный транспорт, а также туруслуги. Что касается повседневной потребительской корзины, то овощи подорожали на 1,9%, мясо и птица, молочка — на 0,6%, обувь — на 1,1%, лекарства — на 0,9%.

Но есть и то, что подешевело. В первую очередь это бензин, который стал дешевле на 1,7%. Также немного дешевле в апреле обходились крупы и бобовые, стиральные порошки, бытовые услуги.

А вот индекс потребительских цен (продовольственные и непродовольственные товары, услуги) в апреле 2023 к апрелю 2022 - 104,7%.

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