Что в Беларуси больше всего подорожало в апреле
- 14.05.2023, 18:08
В топе транспорт и путешествия.
Белстат в инфографике отметил, какие товары и услуги в апреле 2023, по сравнению с мартом, в Беларуси подешевели и подорожали больше всего.
Больше всего — на 4,1-4,6% - подрожали воздушный и железнодорожный транспорт, а также туруслуги. Что касается повседневной потребительской корзины, то овощи подорожали на 1,9%, мясо и птица, молочка — на 0,6%, обувь — на 1,1%, лекарства — на 0,9%.
Но есть и то, что подешевело. В первую очередь это бензин, который стал дешевле на 1,7%. Также немного дешевле в апреле обходились крупы и бобовые, стиральные порошки, бытовые услуги.
А вот индекс потребительских цен (продовольственные и непродовольственные товары, услуги) в апреле 2023 к апрелю 2022 - 104,7%.