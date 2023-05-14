СМИ: Зеленский вечером 14 мая прибудет в Париж 14.05.2023, 18:05

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Президент Украины встретится с Эммануэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прилетит во Францию с визитом.

Об этом сообщает AFP.

«Президент Украины Владимир Зеленский ожидается сегодня в Париже после посещения Рима в субботу и Германии сегодня», - сообщили источники издания.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж до конца сегодняшнего дня.

По данным Le Figaro, Зеленский приземлится ранним вечером на авиабазе Велизи Виллакубле. Его будут встречать премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.

В понедельник утром, 15 мая, в Версальском замке Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметим, что это не первый визит украинского президента во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ. Так, в феврале этого года Зеленский посещал Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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