Шольц официально объявил о рекордном пакете военной помощи Украине

Шольц официально объявил о рекордном пакете военной помощи Украине7
- 14.05.2023, 18:16
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На 2,7 млрд евро.
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 14 мая, официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 2,7 млрд евро. Об этом он сказал на совместном брифинге во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию.
«Я повторял часто и повторю сегодня: мы будем поддерживать вас столько, сколько это вам будет нужно", – сказал Шольц.
Он заявил, что Германия с начала полномасштабной войны предоставила Украине помощь на общую сумму 17 млрд евро.
В эту сумму входит, в частности, современное вооружение, такое как танки Leopard 2A6, боевые машины Marder, системы противовоздушной обороны IRIS-T и Patriot, гаубицы и т.д.
«Мы не сбавляем оборот. Как только мы приняли решение о новом пакете на 2,7 млрд евро. Вооруженные Силы Украины получат от нас "Леопарды", бронетранспортеры, системы IRIS-T», – сказал Шольц.
Он добавил, что ни одна страна мира не имеет права нападать на другую, поэтому виновники преступления агрессии против Украины должны за это ответить.