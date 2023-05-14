«В плане мужского внимания я избалована» 2 14.05.2023, 18:29

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Белорусская футбольная фанатка собирает тысячи просмотров в инстаграме.

Екатерине Василенок 21 год, живет она в Вильнюсе. Девушка изучает право в ЕГУ, а в свободное время ведет инстаграм-аккаунт на почти 32 тысячи подписчиков — столько людей следят за Катей и ее увлечением английским клубом «Манчестер Юнайтед». «Наша Нiва» расспросила, как живет одна из ярчайших белорусских фанаток.

«После той игры мое фото репостнули в официальный инстаграм клуба, а это наивысшая оценка в онлайне»

Екатерина заинтересовалась футболом еще в детстве.

«Я папина дочка, которая любит все, что любит папа — футбол, боевики, музыку Эминема. Помню, как в 2009 году, когда мне было восемь лет, я пробегала у телевизора, и там были спортивные новости. Рассказывали об игре «Манчестер Юнайтед» — кажется, клуб тогда проиграл, но забил гол. Я увидела стадион, эмблему, [Уэйна] Руни, и думаю — все, мое! До этого я видела, как папа смотрит футбол, но это меня не слишком цепляло, а тут произошло по-другому.

Папа, кстати, болел за «Арсенал» и всегда говорил, что в «Юнайтед» играют самые отвратительные игроки, а вот «Арсенал» — клуб для мужчин!», — вспоминает девушка.

С того времени Катя начала считать себя фанаткой «Юнайтед», но собственно игры клуба стала смотреть только в 12—13 лет. В фанатском плане девушка однолюб — никогда не болела за другие клубы. В отличие от многих других команд, «Юнайтед», считает Екатерина, не создан как бизнес-проект, это и не клуб-однодневка. Последние лет 30—40 команда из Манчестера была на лидирующих позициях, клуб имеет яркую историю и замечательные победы. В глазах Екатерины он всегда боролся за первое место, этой команде не нужно было второе или третье. Для девушки это очень важно, ведь она и сама такая, полностью отрицает поговорку «главное — не победа, главное — участие».

Вот почему Екатерине было очень тяжело болеть за «Юнайтед» в кризисный для клуба период (с 2013-го и примерно до позапрошлого года): «С точки зрения эмоций, все те четвертые, пятые, шестые места были невыносимы, игра была очень неинтересная. Сидишь перед экраном и засыпаешь, но понимаешь, что должна смотреть матч, ведь в 2009 году я сделала свой выбор и не хочу его менять. Хочу титул для клуба, хочу потом говорить, что я часами смотрела матчи тренера Луи ван Гала, где ребята стояли в центре поля и ходили пешком, все это прошла и вижу теперь кубок АПЛ над головой.

Наш крайний Кубок мы выиграли в феврале, я тогда жила в Беларуси, а там фанатов «Юнайтед» очень много. Пошла в бар на просмотр и получила неимоверные эмоции, когда поняла, что вот он — первый титул за последние несколько лет.

Видела матч, когда мы выиграли у «Барселоны», это тоже было невероятно. После той игры мое фото репостнули в официальный инстаграм клуба, а это наивысшая оценка в онлайне. После такого понимаешь, что ты не какой-то неизвестный никому фанат, о тебе знают, тебя видят. Осознаешь свою связь с клубом, то, что все эти бессонные ночи за матчами были не зря, не зря плакала из-за поражений».

Для девушки футбол — это в первую очередь эмоции, а вовсе не тактики и позиции игроков вперемешку с разбором игр. Она говорит, что ни в одной сфере своей жизни не плачет больше, чем из-за футбола.

«Три года встречалась с фанатом «МанСити», и на момент моего отъезда он пошел работать в КГБ»

Последние несколько месяцев Екатерина живет в Вильнюсе, она студентка ЕГУ. По первому образованию девушка — преподавательница английского языка, однако, делится она, всегда мечтала стать президентом.

Екатерина окончила колледж по специальности с английским языком. Думала после поступать в Академию управления, но случился 2020-й, и, посмотрев на послевыборные события, девушка выбрала вместо этого юрфак БГУ.

Там, правда, Екатерину тоже разочаровали: на первом занятии по конституционному праву она услышала от преподавателя, что право они будут изучать в соответствии с учебником, а не в соответствии с практикой. Такого Кате не хотелось, также она не хотела, чтобы где-то всплыло ее участие в протестах. Девушка сделала выбор — немного уйти в тень и поступила на факультет международного права в ЕГУ.

Белоруска с тревогой вспоминает свои эмоции того времени: «После посадки самолета с Протасевичем у меня случился нервный срыв. Пытаешься лавировать, хочешь оставаться хорошим человеком, который не скрывает свои взгляды, и все это очень трудно. Для меня мои принципы и взгляды — на первом месте.

Три года встречалась с фанатом «Манчестер Сити», и на момент моего отъезда он пошел работать в КГБ. У меня тогда просто мир перевернулся, подумала, мол, я тебя не так воспитывала! Мы с ним расстались на фоне политики, потому что он принял сторону режима, и тогда я сказала, что на этом у нас все».

Первый курс Катя училась в ЕГУ дистанционно, при этом не забывала и об общественной деятельности: писала статьи о ситуации в Беларуси для журнала Питтсбургского университета, писала жалобы в Комитет по правам человека. Все это девушка делала анонимно, и ей удалось избежать репрессий, но в конце 2022 года белоруска почувствовала — настало для нее время переезжать. И 31 декабря Екатерина окончательно уехала в Вильнюс.

Месяцы перед отъездом из Беларуси она вспоминает как время большого стресса: мол, жила в частном доме и пугалась каждого звука, лая собаки и машин у дома, казалось, что это приехали за ней. Но в тоже время Катя радуется, что уехала не сразу после последних выборов. По мнению девушки, это позволяет ей лучше понимать белорусский контекст, чем это получается у людей, которые уже давно покинули страну.

Последний для Кати матч белорусского клуба? «Кажется, это была игра БАТЭ. Помню, клуб тогда еще стремился играть в нейтральность: якобы они и не поддерживают режим, и не выступают слишком против.

Пришла на фуршет для зрителей, которые сидели на ВИП-секторе, а он выглядел так, будто их лишили всего финансирования. Раньше там было много круглых столов с белыми скатертями, классные закуски и алкоголь, а теперь я увидела серый зал и какой-то единственный стол в центре.

Тогда еще работал прошлый диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин, он тоже выглядел уставшим и угрюмым. Я посмотрела на эту серость и поняла, что это конец, и больше не ездила на белорусский футбол».

Кстати, первый поход Екатерины на стадион также состоялся на «Борисов-Арене», в 2017-м: «Это была игра нашей сборной против Швеции. Перед матчем я поехала в отель «Пекин», где жила сборная Швеции, чтобы увидеть Виктора Линделефа, защитника «Юнайтед». Думала: «Обязана его встретить, буду здесь долго сидеть, но его увижу!» Мы с моим бывшим молодым человеком просидели там пару часов, и когда шведы уже спускались на завтрак, я встретила Линделефа и мы сфотографировались. Он сказал, что я очень классная и милая, поблагодарил за поддержку.

Потом мне позвонила родственница, которая работала в той гостинице, и сказала, что имеет для меня два бесплатных билета на игру между Беларусью и Швецией. Мы очень быстро нашли машину до Борисова и вместе с другом поехали на стадион.

Впечатления были просто незабываемые, не могла поверить, что можно в Беларуси увидеть футбол такого уровня. Меня всегда очень впечатляло то, что хотя мы и в Беларуси, благодаря футболу мы можем видеть довольно известных людей — условного Месси или Неймара. Приходишь на стадион и понимаешь, что это все реальное, это не телевизор».

Екатерина говорит, что помогать другим для нее очень важно, поэтому сейчас пытается быть полезной Украине. С помощью киевского фан-клуба «Юнайтед» белоруска хочет продать свои футболки любимого клуба с автографами игроков и передать вырученные деньги Украине.

«Белорусский футбол? Боже, Какой кошмар!»

Катя признается, что не переносит перерывы в клубных турнирах, когда ей нечем себя занять. Вспоминает, что до послевыборных событий она очень любила игры белорусской сборной, но сейчас за нее не болеет.

Было у Екатерины время, когда она пыталась полюбить и клубный белорусский футбол, но получилось не все: «Когда мы познакомились с Сашей Ивулиным, я подумала, мол, какой идейный человек! Если он что-то в этом находит, значит, и я могу? И я пробовала, честно говорю, но не смогла.

Во время пандемии, когда Беларусь была одной из нескольких стран, где продолжались футбольные чемпионаты, я смотрела один из матчей и думала: «Боже, Какой кошмар! И это сейчас смотрят во всем мире? Зачем?» Какое-то время я ходила на игры борисовского БАТЭ, так как у меня был вип-абонемент и пропуск в подтрибунку, но все равно мне те игры не заходили».

Кстати, знакомство с Ивулиным для Екатерины не ограничилось интересом к белорусскому футболу, ведь она еще и писала журналисту письма во время его заключения.

Есть в нашей стране свой, белорусский фан-клуб «Манчестер Юнайтед», но Катя себя с ними не ассоциирует. В 2019 году она перевела свой блог на английский язык, чтобы переориентироваться на англоязычный мир. И все сложилось: сейчас у Кати 32 тысячи подписчиков и много футбольных знакомств в разных странах. Девушка рассказывает, что ее много приглашают на англоязычные интервью и подкасты, но пока предложения она не принимает, боится языкового барьера.

Зовут не только на онлайн-мероприятия:

«Летом у «Юнайтед» будут товарищеские игры с «Боруссией», они пройдут в Лос-Анджелесе, и меня туда приглашает местный фан-клуб. Говорят, приезжай, мы купим билет и оплатим отель, ты просто прилетай и сделай о нас публикацию. Отвечаю, мол, я с радостью, вот только сейчас, пока я без литовского ВНЖ, мне никто американскую визу не даст.

Не представляю, как бы у меня появилась такая сеть знакомств без инстаграма. В онлайне, когда тебя видят люди и когда ты имеешь полмиллиона просмотров в инсте от разных людей на месяц, такие знакомства происходят очень быстро. Сначала ты просто белорусская девушка, которая очень любит смотреть футбол и покупает в «Силуэте» паленые футболки, а потом тебе пишет человек с должностью в клубе и предлагает прислать подарок, это невероятно. Имею знакомых в структуре клуба, и они меня приглашают в Манчестер, обещают мне экскурсию по стадиону и знакомство с игроками».

Все эти предложения очень кстати, ведь почти за 14 лет поддержки «Манчестер Юнайтед» наша героиня никогда не была на их играх.

Когда девушка только начинала писать в инстаграме о любимом клубе, она не ожидала, что получит столько внимания и подписчиков, что ей начнут присылать подарки из самого Манчестера. Свои футболки она получает от руководителя одного из отделов в клубе, и о сотрудниках МЮ высказывается очень тепло: «Это очень классные люди, очень вовлеченные в коммуникацию с тобой. Пытаются узнать, кто ты и почему ты любишь клуб, что происходит в твоей жизни.

Прислала этому руководителю отдела на Новый год подарок — хорошие белорусские сладости и два бчб-значка, он взял и повесил один из них себе на бейджик и ходит с ним. Для меня просто немыслимо, что хотя я сама ни разу не была в Манчестере, но сделала так, что там постоянно находится БЧБ-флаг».

Екатерина вспоминает самые необычные подарки, которые ей дарили как фанатке. Футболка с автографами всех игроков «Манчестер Юнайтед»? Нет, девушке более дорог зонтик в стиле клуба, а еще футболка с автографом игрока МЮ Скотта Мактоминея, который он оставил специально для белоруски.

Вообще, клубные футболки для Екатерины — это важная история: «Когда я переезжала в Вильнюс, брала с собой один чемодан, и половину заняли футболки «Юнайтед». Сразу сказала, что забираю все футболки, которые имею, хотя мама и говорила, мол, оставляешь дома половину своей одежды. Но мои футболки должны быть со мной, буду собирать из них коллекцию и радоваться тому, что они будут спокойно лежать у меня на полке».

«Знаю, как получить мужское внимание и что с ним делать»

Сталкивается ли Екатерина с хейтом в свой адрес? Да, и одна из его причин — ее отрицательное отношение к Криштиану Роналду. Звездный игрок провел в любимом клубе девушки несколько сезонов в нулевые, а пару лет назад снова вернулся в МЮ. Фанаты были счастливы, но недолго: «Кажется, он хорошо начал играть в клубе, но потом стало ясно, что-то не так, не все у него получается, он почему-то психует. А потом приходит инфа, и выясняется, что это все — вина одного человека. В клуб пришел тренер, который работал не в сильном испанском или английском чемпионате, а в чемпионате Нидерландов, хотя там и есть крутой «Аякс», и просто отправляет Роналду на скамейку запасных.

А потом вышло скандальное интервью Роналду Пирсу Моргану, и для меня оно вообще было открытием. Когда смотрела, у меня аж руки тряслись, да как он смеет? Он там откровенно унижал Руни — человека, с которым он вместе играл, обнимался и целовался, говорил, что они братья навек. Для меня ситуация, когда игрок ставит себя выше клуба, вообще недопустима».

За то, что Екатерина позитивно оценивала в своем аккаунте уход Роналду из клуба, девушка получила много хэйта. Говорили, что ее место на кухне и она вообще не должна смотреть футбол, так как якобы не разбирается в нем. Такое отношение, рассуждает белоруска, — это одно из последствий того, что фанатская среда отчасти состоит из мужчин. Хейтят Катю и за то, что в ее инстаграме не найти ничего, кроме привлекательных фото и постов о футболе, что оставляет впечатление, будто она какая-то пустая девушка. Однако она говорит, что целенаправленно построила образ, в котором сохраняет для себя нефутбольную часть своей жизни.

Что касается историй о месте на кухне, на такие сообщения Екатерина реагирует просто — вспоминает, что 30 тысяч подписчиков имеет она, а не хейтер. Белоруска работает в SMM, поэтому понимает, что открытый и искренний хейт — самый эффективный способ развивать свои соцсети. Вы пишете блогеру, а он просто продолжает делать свое дело и получать от этого дивиденды.

Но при этом в футбольном мужском сообществе девушка еще и получает много внимания просто за счет внешности, любви к футболу и своей деятельности в инстаграме. Екатерина рассказывает, что это очень избаловывает:

«Видишь, как к тебе относятся ребята, и понимаешь: если тебе нужно, можешь выставить фото в сторис и получишь столько внимания, сколько тебе необходимо, так что в плане мужского внимания я очень избалована. Это радует эго, но отношений у меня сейчас нет.

Однако я знаю, как привлечь внимание мужчин и что с ним делать. 80% моего круга — это мужчины. Футбол и мой папа научили меня дружить с ними. Это лучше, чем дружить с девушками, ведь с парнями ты не конкурируешь. Нет этой типичной глупой истории, когда двум красивым девушкам нравится один парень, ты просто дружишь с человеком, и все.

С девушками мне труднее, я только в последнее время начала окружать себя подругами и только учусь выстраивать дружбу с ними».

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