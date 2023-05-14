В Турции закрылись избирательные участки

В Турции закрылись избирательные участки5
- 14.05.2023, 18:49
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Начался подсчет голосов.
В Турции завершилось голосование на парламентских и президентских выборах. Начинается подсчет голосов.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Избирательные участки закрылись в 17-00, с этого момента начинают считать голоса. Медиа запрещено сообщать о частичных результатах до 21:00 по местному времени, которое совпадает с минским. Экзит-полы не проводятся.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган отдал свой голос в одном из районов Стамбула, а после того отправился в Анкару.
Его ключевой оппонент, совместный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, и третий кандидат Синан Оган голосовали в Анкаре.
Кылычдароглу после голосования отметил в комментарии СМИ, что «всем нам не хватало демократии» и выразил надежду, что «в эту страну придет весна и весна всегда будет продолжаться».
Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, президентская гонка определит победителя во втором туре 28 мая.
Последние соцопросы свидетельствовали, что Кылычдароглу опережает Эрдогана на пять процентных пунктов.