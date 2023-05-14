Где в Минске больше всего клещей 1 14.05.2023, 19:02

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Санслужба привела статистику.

Много клещей санслужба Минска зафиксировала в мае 2023 на 16 городских территориях и на шести пляжах. Информация о зеленых зонах, где надо быть внимательными, появилась на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В опасных количествах эти кровососущие зафиксированы в лесу Цнянского водохранилища и расположенной рядом улице Мирошниченко, в Парке камней и на улице Купревича, в яблоневом саду между микрорайоном Юго-Запад и Сухарево, в парках им. Грековой, Тиволи, Антоновском, на экотропах «Медвежино» и «Город птиц», что в урочище Серебряный лог, в Малом Тростенце, в районе соприкосновения ул. М.Пташука и МКАД, а также на пляжах Заславского водохранилища.

До 21 мая должны быть закончены работы по обработке территорий зеленых зон от клещей. С начала года в медучреждения Минска после укусов клещей обратились более 400 человек. Подавляющее большинство из них указало, что клещ присосался к ним за городом.

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