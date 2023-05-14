В Госдуме РФ подтвердили информацию о болезни Лукашенко 3 14.05.2023, 19:11

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Первый замглавы думского комитета по делам СНГ заявил, что у диктатора не ковид.

В Госдуме подтвердили информацию о болезни Лукашенко. Последний раз он появлялся на публике 9 мая: утром был на параде на Красной площади в Москве и поспешно улетел обратно в Минск. Белорусские медиа обратили внимание на нездоровый вид Лукашенко и его неспособность дойти пешком до Александровского сада: на возложение цветов его повезли на автомобиле.

На торжествах в Минске он не выступил с речью — такого на День Победы никогда не было. Сегодня в Беларуси «отмечают» день «госсимволики», и Лукашенко снова на людях не появился.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин сказал «Подъёму», что ему известно, чем болеет Лукашенко, но диагноз не назвал.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и всё».

В пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают, а неофициально говорят о «работе с документами».

«У них такая работа, они так и обязаны говорить».

О состоянии белорусского диктатора или даже о месте, где он сейчас находится, ничего не известно. С момента торжественных мероприятий на 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчат.

Известно лишь, что вчера вечером, 13 мая кортеж в сопровождении «Стрелы» приехал на территорию лечкомиссии — в Республиканский клинический медицинский центр управделами Лукашенко. Подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

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