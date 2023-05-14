Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов в Бахмуте
- 14.05.2023, 19:17
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Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
«Призраками Бахмута» уничтожено 12 единиц живой силы противника», - сообщили в силах специальных операций ВСУ.
По их данным, в районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения было утилизировано 12 целей из 15.