Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов в Бахмуте 14.05.2023, 19:17

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Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Призраками Бахмута» уничтожено 12 единиц живой силы противника», - сообщили в силах специальных операций ВСУ.

По их данным, в районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения было утилизировано 12 целей из 15.

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