Шольц: Путин хочет сделать Украину и Беларусь частями России 14.05.2023, 19:43

По мнению канцлера, «надо заставить Россию отступить».

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала полномасштабной войны посетил Германию, встретился с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время совместной пресс-конференции Шольц пообещал поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно самой Украине.

По мнению канцлера, «надо заставить Россию отступить, выдавить ее с территории Украины». Без вывода российских войсках нет смысла обсуждать условия мира.

«Мы будем поддерживать Украину, и об этом надо говорить постоянно и везде. Украина готова к миру. Но Украина, вполне понятно и вполне оправданно, требует, чтобы это не означало какого-то замораживания войны и диктата со стороны России. Речь идет об империалистическом агрессивном нападении на украинскую территорию, и поэтому мир и безопасность Европы под угрозой. Под угрозой, потому что более сильная и мощная страна нападает на более слабую и просто захватывает ее территорию.

Планы российского президента очевидны. Просто стоит почитать его тексты и послушать, что он говорит. Он считает, что Украина и Беларусь должны стать частями России. И нападение на Украину – это часть империалистической концепции. Мир это хорошо понял», – заявил Шольц.

Зеленский поблагодарил Шольца и немецкого народа за поддержку, которая помогает спасти жизни украинцев. Особенно он отметил, что Германия недавно выделила Украине крупнейший с начала войны пакет военной помощи.

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