Президент Сербии согласился на досрочные выборы 14.05.2023, 19:44

Заявление Вучича последовало после массовых протестов в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что согласился на досрочные выборы в стране. Официально он объявит решение 26 мая.

Об этом Вучич заявил на выставке незарегистрированного оружия, сданного гражданами Сербии, пишет РТС.

Он не уточнил, какие именно это будут выборы.

«Мы идем на выборы, самое позднее в сентябре. Вы [оппозиция] не будете определять, когда состоятся выборы. Но если вы хотите говорить — мы готовы говорить», — сказал президент.

Заявление Вучича последовало после массовых протестов в столице Белграде. На них потребовали отставки ключевых чиновников и реформы СМИ после двух случаев массовой стрельбы.

3 и 5 мая в Сербии произошли два массовых расстрела — в школе в Белграде и в окрестностях сербской столицы, в результате которых погибли 17 человек. Подозреваемые в обоих преступлениях находятся под стражей. После этих двух эпизодов президент Вучич анонсировал масштабные поправки в законодательство, чтобы усилить контроль за ношением стрелкового оружия. Также сербов обязали сдать все незарегистрированное оружие. Кроме того, министр образования Сербии подал в отставку.

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