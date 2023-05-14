Чиновники НАТО разрабатывают план немедленной помощи Украине 2 14.05.2023, 20:05

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Что известно.

Страны НАТО намерены предложить Украине на июльском саммите в Вильнюсе немедленную помощь, но не членство в альянсе, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что одной из тем саммита станут гарантии безопасности Украине.

Как сообщает газета, дипломаты и чиновники НАТО сейчас работают над решением, которое покажет Киеву готовность блока принять Украину в члены альянса в будущем. Кроме того, блок объявит о немедленной помощи Украине. В чем будет состоять эта помощь, издание не уточняет.

Некоторые ключевые члены альянса, такие как США и Великобритания, после начала войны заявили о готовности принять Украину в НАТО, утверждает WSJ. Однако Германия выступала против. По данным издания, немецкие официальные лица опасаются, что включение Украины в организацию приведет к противостоянию Североатлантического альянса с Россией.

Большинство членов блока высказываются против вступления Украины в НАТО в ближайшее время, писала газета Financial Times в начале апреля со ссылкой на четырех чиновников, участвующих в переговорах. Более того, по данным издания, США, Германия и Венгрия выступали против четкого заявления о вступлении Украины в альянс в будущем.

Тем не менее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позже в апреле заявил, что Украина обязательно станет членом блока. «Полноправное место Украины — в евроатлантической семье. Полноправное место Украины — в НАТО, и со временем, благодаря нашей поддержке, эта цель будет достигнута», — сказал он на пресс-конференции в Киеве (цитата по «Интерфаксу»).

Одной из ключевых тем предстоящего саммита в Вильнюсе станут гарантии безопасности для Украины, говорил он тогда.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трактует это событие «как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений». Тем не менее позже он признал, что войти в НАТО Украина сможет только после окончания войны с Россией.

«Мы реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока война продолжается. Но уже во время войны мы хотим услышать четкий сигнал о том, что мы будем в НАТО после войны», — заявил глава украинского государства (цитата по «Европейской правде»).

Как пишет WSJ, впервые вопрос о принятии Украины в НАТО подняла администрация президента Джорджа Буша-младшего в 2008 году. Тогда канцлер Германии Ангела Меркель наложила вето на это предложение. Ее поддержала и Франция.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с нынешним канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе совместной пресс-конференции глава немецкого государства пообещал Киеву крупнейший пакет вооружений с начала российского вторжения, размер которого должен составить 2,7 млрд евро.

Кроме того, Шольц заявил, что мир в Украине на условиях России «невозможен». «Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — сказал он. Канцлер также пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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