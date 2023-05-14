Квартиру в Минске на 28-м этаже сдают за 1 300 долларов 5 14.05.2023, 20:12

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Что в ней такого?

Среди объявлений по аренде жилья в Минске попадаются необычные предложения. Как, например, эта квартира на 28-м этаже, оформленная в стиле американского загородного дома, пишет «Ситидог».

В объявлении информации о квартире не так и много. Известно, что расположена она на 28-м этаже 32-этажной высотки «Парус» на улице Кальварийской. Общая площадь помещения — 65 «квадратов», 45 из которых — жилые.

Внутри две комнаты: совмещенная кухня-гостиная и отдельная спальня. Есть и застекленный балкон. Жилье укомплектовано мебелью и необходимой бытовой техникой, а большое количество интересных элементов декора, кажется, можно рассматривать бесконечно: деревянные балки на потолке, кованные стулья за большим обеденным столом, интересные светильники и вывески на стенах в качестве декора (есть даже раритетный телефонный аппарат!).

Сдают квартиру на длительный срок за 3 687 рублей (или 1 300$) в месяц. Коммунальные оплачиваются отдельно. При заселении просят предоплату сразу за два месяца.

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