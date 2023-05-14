Эрдоган лидирует на выборах президента Турции 4 14.05.2023, 20:30

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Официальных итогов голосования пока нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства с 52,30% голосов, у его основного соперника — лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 41,82% голосов. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты, обнародованные турецкой газетой Habertürk в воскресенье, 14 мая, по итогам подсчета 45,68% бюллетеней.

У еще одного кандидата в президенты Синана Огана - 5,34%. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, все же проголосовали 0,54%.

Агентство Anadolu по итогам подсчета 25% голосов передало о 54% у Эрдогана и 40% у Кылычдароглу.

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