Тихановская и Зеленский встретились на вручении премии Карла Великого

Тихановская и Зеленский встретились на вручении премии Карла Великого5
- 14.05.2023, 20:34
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Они пожали друг другу руки.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Германии. Кроме встреч с президентом и канцлером, он также прибыл на церемонию вручения премии Карла Великого в Аахен. Также там находится и Светлана Тихановская и другие представители демсил участница «женского трио» Вероника Цепкало и сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич.
Владимир Зеленской приветствовал Светлану Тихановскую во время представления, а также политики пожали руки, сообщает пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.
Владимир Зеленский и Светлана Тихановская до сих пор не встречались лично. Также пока не было ни одного визита Светланы в Украину.