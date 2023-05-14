Экс-сотрудник СБУ Ступак: Кончина Лукашенко приведет к краху его режима 6 14.05.2023, 21:03

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КГБ не сможет удержать его режим и начнутся массовые протесты.

Экс-работник СБУ Иван Ступак считает, что в случае смерти Александра Лукашенко КГБ Беларуси не сможет удержать его режим и начнутся массовые протесты

Об этом он сказал в эфире «Еспресо».

Таким образом, Ступак прокомментировал 5-дневное отсутствие Лукашенко на публике, а также то, что президент Беларуси не появился на праздновании дня флага. По его словам, сейчас многие считают, что Лукашенко болен.

«КГБ — это у них локальная белорусская сила. Однако, что интересно — например в Румынии, когда режим Чаушеску начал трещать по швам, буквально за 6 дней его режим пал, президента расстреляли. Секуритате, их спецслужба, которая была больше по размаху, масштабам и жестокостью, чем белорусский КГБ, не смогла удержаться от массовых беспорядков. То есть, если будут протесты среди простых белорусов, если к ним еще и присоединятся люди из полка Кастуся Калиновского, которые воюют сейчас за Украину, то я уверен, что ситуация в Беларуси быстро изменится», – говорит Ступак.

Напомним, 9 мая в Москве на правой руке Лукашенко был заметен бинт, похожий на тот, который надевают после капельниц. Кроме того, по состоянию здоровья не пошел на 300-метровую прогулку с Путиным и руководителями Армении и стран Средней Азии, а также отказался от совместного завтрака с ними.

После парада в Москве на 9 мая Александр Лукашенко пропал из публичного пространства. За ситуацией следят белорусские медиа и политологи.

В Минске прошла церемония в честь «государственных» символов в день флага, герба и гимна, но Лукашенко на нее не явился.

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