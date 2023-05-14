Макрон и Зеленский за рабочим ужином обсудят потребности Украины 14.05.2023, 21:15

Об этом заявил Елисейский дворец.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского президента Владимира Зеленского «на рабочий ужин в Елисейском дворце» в воскресенье вечером.

Об этом сообщает Le Figaro.

В офисе французского президента подтвердили визит Зеленского и заявили, что «сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные потребности Украины».

«Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает», – заявил Елисейский дворец.

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