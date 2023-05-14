Макрон и Зеленский за рабочим ужином обсудят потребности Украины
- 14.05.2023, 21:15
Об этом заявил Елисейский дворец.
Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского президента Владимира Зеленского «на рабочий ужин в Елисейском дворце» в воскресенье вечером.
Об этом сообщает Le Figaro.
В офисе французского президента подтвердили визит Зеленского и заявили, что «сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные потребности Украины».
«Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает», – заявил Елисейский дворец.