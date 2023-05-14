Азаренко снялась с турнира в Риме
- 14.05.2023, 21:22
Раньше ее выступления в итальянской столице завершили Соболенко и Саснович.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с очередного матча турнира в Риме.
В стартовом матче Виктория Азаренко выиграла у американки Слоан Стивенс — 6:4, 6:3. В 1/16 финала белорусская теннисистка должна была встретиться с американкой Мэдисон Киз, но из-за травмы снялась с соревнований.
Ранее свои выступления в Италии завершили еще две представительницы Беларуси — Арина Соболенко и Александра Саснович.