Азаренко снялась с турнира в Риме 14.05.2023, 21:22

Раньше ее выступления в итальянской столице завершили Соболенко и Саснович.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с очередного матча турнира в Риме.

В стартовом матче Виктория Азаренко выиграла у американки Слоан Стивенс — 6:4, 6:3. В 1/16 финала белорусская теннисистка должна была встретиться с американкой Мэдисон Киз, но из-за травмы снялась с соревнований.

Ранее свои выступления в Италии завершили еще две представительницы Беларуси — Арина Соболенко и Александра Саснович.

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