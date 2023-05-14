закрыть
14 мая 2023, воскресенье, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азаренко снялась с турнира в Риме

  • 14.05.2023, 21:22
Азаренко снялась с турнира в Риме

Раньше ее выступления в итальянской столице завершили Соболенко и Саснович.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с очередного матча турнира в Риме.

В стартовом матче Виктория Азаренко выиграла у американки Слоан Стивенс — 6:4, 6:3. В 1/16 финала белорусская теннисистка должна была встретиться с американкой Мэдисон Киз, но из-за травмы снялась с соревнований.

Ранее свои выступления в Италии завершили еще две представительницы Беларуси — Арина Соболенко и Александра Саснович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»