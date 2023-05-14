Макрон: Геополитически Россия уже проиграла 4 14.05.2023, 21:27

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Она становится вассалом Китая.

Россия «геополитически проиграла» войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion.

По мнению Макрона, Россия фактически «вошла в подчинение Китаю», а также «потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море», из-за того, что действия Кремля вынудили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

«Еще два года назад такое и представить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение», – сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что «Россия не должна выиграть эту войну в военном измерении» и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления, и в том, чтобы «подготовить вопрос о гарантиях безопасности на переговорах, которые неизбежно состоятся».

«Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространена на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко», — сказал Макрон.

Сегодня французские медиа сообщили, что президент Владимир Зеленский планирует сразу после завершения визита в Германию прилететь в Париж.

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