Зеленский о контрнаступлении: Еще несколько визитов и все 14.05.2023, 21:55

2,470

Он намекнул, что еще ожидает от партнеров необходимое для украинских защитников оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для проведения контрнаступления необходимо совершить еще несколько визитов. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

«Еще несколько визитов и все», – сказал он.

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что Германия стала второй после Соединенных Штатов Америки страной по объемам оказанной Украине поддержки.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы Германия стала первой. По словам главы государства, Германия зарезервировала более 11 млрд евро на этот и последующие годы, чтобы продолжать поддержку безопасности Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».