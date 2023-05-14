В Турции обработали более половины голосов
- 14.05.2023, 22:18
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Отрыв между ключевыми соперниками сократился.
В Турции обработали уже более 60% голосов, отрыв между Эрдоганом и общим кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу сократился до менее 10%.
Такие цифры приводят турецкие СМИ, среди которых Haber Turk.
По состоянию на 21:10, после обработки более 64% бюллетеней, за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана отдали 51,4% голосов, за его ключевого соперника Кемаля Кылычдароглу – 42,7%.