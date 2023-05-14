Какие кабриолеты можно купить в Беларуси 14.05.2023, 22:37

Обзор рынка.

«Наша Нiва» посмотрела, какие автомобили с откидной крышей можно купить в Беларуси.

Автомобиль с незабываемыми эмоциями

Около 160 авто из более чем 57 тысяч, выставленных на продажу в Беларуси, имеют откидной верх. Самый дешевый из кабриолетов продается в Крупках.

За Ford Escort 1989 года выпуска просят 2 000 долларов.

Хозяин описывает, что это прекрасный автомобиль с незабываемыми эмоциями. Исходя из описания, последний раз Ford красили в прошлом году.

Ferrari по цене 147,5 Ford Escort

Самый дорогой кабриолет, из выставленных на продажу в Беларуси, стоит почти в 150 раз дороже, чем самый доступный по цене.

Красный Ferrari Portofino I продается в Минске. Просят за автомобиль 2019 года выпуска $295 000, в цене автомобиля — 20% НДС.

Под капотом у итальянского спорткара бензиновый двигатель объемом 3,9 литра и мощностью 600 лошадиных сил. Разгон до «сотни» у Portofino составляет 3,5 секунды, отметку 200 км/ч спорткар достигает за 10,8 секунды. Заявленный пробег — всего 26 451 км.

В описании к Ferrari указано, что автомобиль постоянно находился у одного собственника, который покупал его новым у официального дилера, где впоследствии проходил сервисное обслуживание.

Белорусский «народный» кабриолет

Интересно, что около половины из выставленных на продажу кабриолетов моложе пяти лет. Большинство из них недавно привезено в Беларусь из Штатов и реже из Европы для перепродажи.

Самый популярный из «свежих» кабриолетов — Ford Mystang. Автомобили с 2018 года продают по ценам от 28 до 68 тысяч долларов.

Самый дорогой «конь» в кузове кабриолет является единственным с двигателем объемом 5 литров. Все остальные варианты оснащены мотором объемом 2,3 литра.

Lamborghini Mustang

Среди двух десятков Mustang есть вариант с дверями, которые открываются так, как у Lamborghini.

Просят за такой автомобиль 39 900 долларов. Год выпуска — 2019, заявленный пробег — 85 000 км.

«Уникальный автомобиль! Максимально сильно привлекает внимание. Не требует вложений», — описывает автомобиль продавец, который просит автосалоны не беспокоить его.

«В близком к идеальному состоянии»

Самый возрастной кабриолет в продаже — Cadillac Eldorado 1971 года выпуска.

В описании указано, что автомобиль находится в состоянии, близком к идеальному. Реставрационные работы были проведены в прошлом году.

Также продавец отмечает, что этот Cadillac не культурно-историческая ценность, полностью растаможен на ЕАЭС и не имеет никаких ограничений. Судя по фото в объявлении, этот ретрокабриолет используется в свадебном бизнесе.

«Легендарная модель Cadillac из культового фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», — говорится в описании. Продавец также предлагает посмотреть видео с отрывком того самого фильма.

Кабриолет от обанкротившегося производителя

На этом список эксклюзивных для наших дорог кабриолетов не завершается. Так, например, за 16 200 долларов в Минске продается Pontiac Solstice 2006 года выпуска.

Ярко-желтый кабриолет имеет под капотом бензиновый двигатель объемом 2 литра, мощность — 264 л.с., работает в паре с механической коробкой передач.

«Автомобиль из США. Два собственника в Беларуси. У последнего в пользовании один год. Обслуживался на специализированном СТО. Последнее ТА 1 000 км назад. Автомобиль не требует вложений и полностью готов к дальнейшей эксплуатации», — говорится в описании.

Эксклюзивности этому авто добавляет и тот факт, что бренд Pontiac, берущий начало с 1926 года, прекратил свое существование еще в 2010 году.

Bentley для бедных

За 13 700 продается еще один американский кабриолет 2006 года выпуска. Chrysler Crossfire находится в продаже с августа 2021 года.

Под капотом у него бензиновый двигатель объемом 3,2 литра, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Заявленный пробег — 60 тысяч километров.

Из-за внешнего сходства с автомобилями марки Bentley Chrysler Crossfire иногда называют Bentley для бедных. Для большего сходства с автомобилями премиального бренда в продаже даже можно найти радиаторные решетки, стилизованные под Bentley.

Golf с «блатным» номером

Среди вариантов по более демократичным ценам продается VW Golf 1999 года выпуска. За 24-летний «народный» автомобиль просят 4 000 долларов, что в принципе сопоставимо с ценами на обычные автомобили «Гольф» четвертого поколения.

Под капотом у Golf бензиновый двигатель 1,6 и МКПП, заявленный пробег — 250 тысяч километров.

Автомобиль имеет «блатной» номер, но достанется ли он новому собственнику, если тот будет иметь столичную прописку, — неизвестно.

В описании к авто обозначит только одна фраза: «Начни лето ярко».

В целом для любителей езды без крыши над головой в бюджете до 5 000 тысяч долларов выбирать особо не из чего.

За такие деньги можно рассчитывать только на покупку Peugeot 206, Renault Megane или Chrysler Sebring. Все это будут автомобили, сошедшие с конвейера на рубеже конца 90-х — начала «нулевых».

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