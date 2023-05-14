Зеленский прибыл в Париж
- 14.05.2023, 22:38
Президент Украины встретится с французским коллегой.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж. Визит во французскую столицу состоялся сразу после того, как глава государства посетил Германию.
Украинский президент вместе с делегацией прибыл в Елисейский дворец, где встретится с Макроном.
«Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений», - сообщил он.
Ожидается, что Зеленский проведет рабочий ужин с Макроном. В ходе встречи планируется обсудить насущные военные и гуманитарные потребности Украины. Также лидеры государств затронут тему реализации украинской формулы мира.