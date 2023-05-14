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Зеленский прибыл в Париж

  • 14.05.2023, 22:38
Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины встретится с французским коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж. Визит во французскую столицу состоялся сразу после того, как глава государства посетил Германию.

Украинский президент вместе с делегацией прибыл в Елисейский дворец, где встретится с Макроном.

«Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений», - сообщил он.

Ожидается, что Зеленский проведет рабочий ужин с Макроном. В ходе встречи планируется обсудить насущные военные и гуманитарные потребности Украины. Также лидеры государств затронут тему реализации украинской формулы мира.

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