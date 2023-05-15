Зеленский: Путин должен просить у нас пощады 15.05.2023, 3:07

Президент Украины заявил, что не видит смысла в переговорах с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только Россия не воспринимает украинскую и европейскую формулу мира и «тот, кто [Путин] хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, должен просить пощады».

Об этом глава украинского государства сказал во время вручения ему Международной премии имени Карла Великого в Германии 14 мая.

«Один, только один, кто не воспринимает ее [формулу мира], это агрессор. И именно потому не воспринимает, потому что он агрессор. Но самое главное в том, что он один, и мы его не боимся. И он это не воспринимает, потому что не интересуется миром. Вот и все», — отметил президент.

Зеленский напомнил, что в течение 2014−2022 годов с Кремлем было проведено «сотни раундов переговоров».

«Все эти переговоры были! Канцлер Олаф, ты помнишь, и наш союзник Эммануэль Макрон провели часы в разговорах с Путиным, пытаясь предотвратить эту современную катастрофу. Но Путин избрал катастрофу», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что «Путин и есть катастрофа».

«Путин и есть агрессия, и он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить? Объясните мне. За всю свою долгую историю человечество не знало еще никого, кто мог договориться со смертью», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что «принесший смерть должен просить пощады».

«Тот, кто принес смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ — трибунал», — подытожил президент Украины.

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