закрыть
15 мая 2023, понедельник, 9:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские коллаборанты начали массово бежать с оккупированных территорий юга Украины

1
  • 15.05.2023, 7:48
  • 6,260
Российские коллаборанты начали массово бежать с оккупированных территорий юга Украины

«Сидят на чемоданах и вывозят свои семьи».

На фоне предстоящего контрнаступления Украины и взрывов на оккупированных территориях коллаборанты начали массово бежать с оккупированных территорий юга Украины, сообщил Центр национального сопротивления.

«Коллаборанты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской массово бегут в РФ», — говорится в сообщении.

По информации центра, среди предателей на временно оккупированных территориях распространяются панические настроения, и многие из них уже уехали с территории Украины.

При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но они все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»