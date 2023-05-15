Российские коллаборанты начали массово бежать с оккупированных территорий юга Украины 1 15.05.2023, 7:48

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«Сидят на чемоданах и вывозят свои семьи».

На фоне предстоящего контрнаступления Украины и взрывов на оккупированных территориях коллаборанты начали массово бежать с оккупированных территорий юга Украины, сообщил Центр национального сопротивления.

«Коллаборанты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской массово бегут в РФ», — говорится в сообщении.

По информации центра, среди предателей на временно оккупированных территориях распространяются панические настроения, и многие из них уже уехали с территории Украины.

При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но они все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи.

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