На госТВ показывают старые кадры с Лукашенко 7 15.05.2023, 7:57

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Тему здоровья диктатора замалчивают.

С момента торжественных мероприятий на 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось.

Воскресным вечером Лукашенко показали на госТВ, но в видеозаписи: когда он предложил праздновать день не только герба и флага, но и гимна. А также продемонстрировали архивные кадры за 2002 год, когда было первое официальное исполнение нынешнего гимна. Больше информации о Лукашенко в эфире телеканала не прозвучало, обратило внимание «Зеркало».

В итоговой еженедельной программе «Контуры» телеканала ОНТ также не сказали ни слова о здоровье Лукашенко.

Диктатора также показали в записи. Сотрудники ОНТ использовали видео с заседания Совбеза по обсуждению Концепции национальной безопасности. Напомним, заседание прошло 20 февраля нынешнего года.

В программе шла речь и о приглашении Лукашенко в ООН на саммит по целям устойчивого развития. Здесь также показали Лукашенко. Но снова использовали архивную запись — от 2015 года, когда политик выступал в ООН.

В эфире программы «Неделя» на СТВ, как и на других телеканалах, ничего не сказали о здоровье политика. Там показали прошлогодние кадры выступления Лукашенко на тогда еще дне Государственного герба и флага, а также кадры с открытия площади Государственного флага. Интересно, что сюжеты программы о Дне флага, герба и гимна в YouTube канал подписывает как «Лукашенко поздравил белорусов с Днем флага, герба и гимна», несмотря на то, что поздравление зачитал премьер-министр Роман Головченко.

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