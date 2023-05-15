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«Завещание пишет и редактирует некролог»

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  • 15.05.2023, 8:02
  • 10,274
«Завещание пишет и редактирует некролог»

Лукашенко работает с документами.

Лукашенко на фоне слухов о нездоровье не пришёл на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси, пишет Telegram-канал «Город Глуповъ».

И уже распространяются инсайды про его тяжелую болезнь (болезни).

И слухи об отравлении Кремлем ходят.

И прогнозы звучат по поводу возможных его преемников.

И белорусская оппозиция строит планы.

А Александр Григорьевич работает с документами. И с ним все в порядке.

Так что не дождетесь. Рукопожатие крепкое. Просто очень занят человек — завещание пишет и редактирует собственный некролог.

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