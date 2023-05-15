«Завещание пишет и редактирует некролог»3
- 15.05.2023, 8:02
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Лукашенко работает с документами.
Лукашенко на фоне слухов о нездоровье не пришёл на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси, пишет Telegram-канал «Город Глуповъ».
И уже распространяются инсайды про его тяжелую болезнь (болезни).
И слухи об отравлении Кремлем ходят.
И прогнозы звучат по поводу возможных его преемников.
И белорусская оппозиция строит планы.
А Александр Григорьевич работает с документами. И с ним все в порядке.
Так что не дождетесь. Рукопожатие крепкое. Просто очень занят человек — завещание пишет и редактирует собственный некролог.