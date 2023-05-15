«У нас нет разделения на «женские» и «мужские» обязанности» 15.05.2023, 8:11

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Белорусы рассказали, что такое «ответственная беременность».

Наверное, не существует единственно правильного ответа на вопрос, как готовиться к беременности. Врачи, разумеется, посоветуют взять запас в три месяца, пройти полный чекап, в котором будут и антитела к краснухе, и визиты к гинекологу, стоматологу, лору, и фолиевая кислота, и генетические исследования, и много чего еще. Психологи, напротив, скажут, что излишняя тщательность лишь усиливает напряжение, мешает расслабиться, получить удовольствие и в итоге забеременеть. Вопрос вопросов — какова роль мужчины во всей этой истории? Журналисты Onlíner с радостью констатируют, что стереотипы о зачатии и беременности как исключительно женском деле уходят в небытие (пусть и со скрипом). Молодые отцы не просто балуются модным словом «вовлеченность», но по-настоящему берут ответственность. Сегодняшние истории двух семей — тому подтверждение.

«У нас нет разделения на „женские“ и „мужские“ обязанности: я работаю — и Вова работает, я в декрете — и Вова в декрете»

Знакомьтесь, Юлия Сорокина — 28 лет, бухгалтер в IT и одновременно ивент-менеджер. Ни дня не провела в декрете — работала: «18 декабря меня выписали из роддома с дочкой, а 20 января нужно было закрыть годовой отчет — и я закрыла, конечно, что за вопросы!» Владимир Сорокин — 30 лет, инженер-строитель. Их дочь Мира — 1 год и 5 месяцев.

В. С.: С Юлей мы познакомились на свадьбе друзей в 2014-м. И встречались четыре года.

Ю. С.: Да, четыре года он не делал мне предложения, так и запишите (смеется. — Прим.).

В. С.: Осенью 2019-го мы поженились. И потом Юля довольно долго спрашивала, какая у меня в процентах готовность к ребенку (улыбается. — Прим.). Я потихоньку повышал этот процент. Сложно описать сухими рациональными тезисами. Просто внутреннее ощущение: уже, наверное, пора. Без ребенка жизнь не казалась полной, чего-то не хватало — так мы и пришли к этому решению. Сейчас, конечно, понимаю, как все было легко и просто до появления дочери.

Ю. С.: Вообще, это крутой вопрос: для чего в вашей жизни ребенок? Как минимум чтобы «вылечиться» от перфекционизма (улыбается. — Прим.). Я всегда хотела детей, но сначала мне было важно состояться в профессии. Еще до ковида пунктики моего плана были выполнены: я вышла замуж, мы переехали в квартиру… Пора было двигаться дальше.

В. С.: Морально мы готовились довольно долго.

Ю. С.: Я не давила на мужа, ведь топлю за осознанное родительство. Знала, что не смогу полностью погрузиться в мамскую тему, и хотела продолжать работать. Поэтому говорила Вове: «Я дождусь момента, когда ты тоже будешь готов». Мне очень нравится, когда папа вовлекается в заботу о ребенке.

На очередном плановом визите к гинекологу на вопрос «Планируете ли вы ребенка?» я ответила: «Пока не планируем, но уже задумываемся». Доктор посоветовала пить фолиевую кислоту и мне, и мужу. В тот же день я прилетела домой с блистером таблеток.

В. С.: Год мы пили фолиевую кислоту регулярно, от звонка до звонка — 400 мкг каждый день. Витамин B9 — и это четко доказано исследованиями — предотвращает дефекты нервной трубки у ребенка, если мама начнет принимать его до беременности. У мужчин фолиевая кислота улучшает, эм-м-м, сперматогенез.

В тот же момент мы решили, что, раз уж принимаем витамины, нужно отказаться от алкоголя.

Ю. С.: Заменили алкоголь на фолиевую кислоту (смеется. — Прим.). Получили осуждение от окружающих: «Зачем готовиться к беременности? У вас что, не получается? Где вы это вычитали? А вот я пью таблетки посерьезнее, чем ваша фолиевая кислота, запиваю алкоголем — и троих родила!..» Многие задавали вопрос: «А сколько уже было неудачных попыток?» Как будто осознанно готовиться к беременности можно, только если изначально что-то плохо.

В. С.: Спустя полгода решили: все, объявляем стопроцентную готовность!

Ю. С.: В итоге дата икс затянулась. Сами понимаете: лето, всякие тусовки… Я вышла на новую работу и не хотела подводить работодателя: в меня поверили, а я сейчас возьму и уйду в декрет! Решили немножко повременить.

Я снова пошла к гинекологу и сказала: теперь точно будем готовиться. Врач взяла разные анализы, сделала кольпоскопию. Я сдала мазок на флору, на ИППП, на вирус папилломы человека, на онкомаркеры, ПАП-тест… Все оказалось в порядке. Затем мне назначили анализы, связанные со щитовидной железой: тиреотропный гормон (ТТГ) и тироксин (Т4). Здорово, что я их сдала, потому что потом, во время беременности, ТТГ начал шкалить. Врачи спрашивали: «А с какими показателями вы забеременели?» И я всегда могла достать анализы, открыть, сказать: «Вот, смотрите».

Еще я пролечила все зубы, заранее проверила уровень железа, глюкозы и витамина D в крови.

Проверять, есть ли у меня антитела к краснухе, кори и ветрянке, не стала, потому что переболела в детстве. Сейчас считаю, что это мой косячок. Да, с дочкой все в полном порядке, мне повезло. Но со второй беременностью я бы прошла более тщательный медицинский чекап. Генетических исследований я тоже не делала, ведь в роду не было никаких мутаций, да и я не входила в категорию «старородящих».

Еще я сдавала кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит — это обязательный минимум.

В. С.: И я тоже сдавал кровь на ВИЧ, сифилис и гепатит заранее. На самом деле, для мужчины это не обязательно. Но мне важно было участвовать в подготовке. Еще я пил комплексы витаминов — просто люблю это дело.

В основном я готовился морально: осознавал, что уже не буду принадлежать сам себе. Отказался от алкоголя, увеличил физическую нагрузку — прямо начал регулярно ходить в тренажерочку в обед. Старался наладить питание: меньше жареного и так далее. Полный ЗОЖ, одним словом.

Я считаю, что и в подготовке, и в самой беременности, и, разумеется, в жизни после родов ответственность и мужчины, и женщины совместная.

Ю. С.: Именно. И я благодарна мужу за его вовлеченность. Например, я выбрала онлайн-школу по подготовке к родам, и Вова не только смотрел каждый урок со мной, но и фактически смотрел за меня, потому что я засыпала уже через пятнадцать минут (улыбается. — Прим.). Потом досматривала утром.

В. С.: Было интересно, познавательно. Видео объемные: два раза в неделю по полтора-два часа. И довольно харизматичные ведущие: гинеколог, неонатолог и консультант по грудному вскармливанию.

Ю. С.: Не знаю, нужно ли это говорить, но беременность наступила довольно быстро — буквально со второго цикла. И дальше понеслась!

Роды я очень ждала. Все смеялись и говорили: «Сними розовые очки, какой плей-лист ты себе составляешь?!» А я шла на роды как на праздник. Залила в плей-лист любимых Monatik и Меладзе. До сих пор помню, как у меня схватка, а в наушниках звучит: «Краси-и-иво-о-о ты вошла в мою грешную жизнь».

Наша дочь Мира родилась 15 декабря 2021 года. Каким я представляла свое материнство — активным, незагонным, тусовочным, — таким оно и оказалось. С первых дней я кормила ее грудью по требованию. Мы с Вовой носили и носим Миру на ручках, качаем, любим, целуем, обнимаем. Нас ругали: «Не приучайте ребенка к рукам! Будете ее качать до конца своих дней!» А мы отвечаем, что родили Миру, чтобы ее любить.

В. С.: Я не предполагал, что буду так увлечен. Первый раз увидел Миру спустя три дня после ее рождения, когда их с Юлей выписали из больницы. Дома Юля заснула от усталости, и я остался с дочкой один на один. Ночь прошла на одном дыхании, я постоянно держал Миру на руках… Этот маленький комочек, и ты боишься ему навредить… А как это надеть? А как это снять? Сейчас я уже легко укладываю дочку спать. Прихожу с работы, закрываюсь в комнате с Мирой и даю Юле несколько часов поработать. Наверное, это называется «гендерное равенство» (улыбается. — Прим.).

Ю. С.: Вова как отец полностью вовлечен! Только что грудью своей покормить не может (улыбается. — Прим.). Все остальное у нас разделено 50 на 50: я работаю — и Вова работает, я в декрете — и Вова в декрете. Нет разделения на «женские» и «мужские» обязанности. Это наш общий ребенок, не мой ребенок. Общее осознанное решение и подготовка. Ведь муж мог бы сказать: «Нахрен мне твоя фолиевая кислота, сама ее пей, а я лучше пивка возьму». Но нет! Все онлайн-курсы, школы, форумы, обсуждения мы прошли вдвоем. А как мы вдвоем выбирали первые бодики!..

В. С.: После рождения дочери понял, что я взрослый. До этого жил играючи. Теперь нет времени размышлять, а в чем смысл жизни и все такое. Потому что постоянно занят: меняешь подгузник, строишь игрушечную ферму, лепишь куличики в песочнице и украшаешь их одуванчиками (смеется. — Прим.). Возможно, я смельчак, но подумываю о втором ребенке.

«Все банально: хочешь детей — вперед. Поэтому мы и не готовились к беременности»

Поделиться своим опытом без претензии на «идеальность» согласилась еще одна молодая семья. Сандре Парфеновой 29 лет, она банковский работник, сейчас в декрете. Ее муж — Никита Парфенов, 26 лет, тестировщик. Их дочери Авроре 8 месяцев.

С. П.: Мы познакомились с Никитой на тренировке по чирлидингу в 2015 году. Сразу понравились друг другу. Инициатором первого свидания, которое, кстати, прошло в McDonald’s, была я (улыбается. — Прим.).

Н. П.: Пять лет мы провстречались, и свадьба казалась следующим логичным шагом.

С. П.: Наши отношения были не самыми простыми. Дважды мы расставались… Но Никита сделал просто идеальное предложение! Мы оба очень любим кататься на сноуборде. В очередной раз поехали в Буковель, Никита поднял меня на самую высокую гору, достал кольцо и… дальше все как в тумане. Это было до слез!

Н. П.: Сандра от избытка чувств упала на снег, а я все стоял на одном колене с кольцом, ожидая ответа. В итоге она согласилась.

С. П.: Весной 2021-го была свадьба. В моей идеальной картине мира я с самого детства представляла себя мамой. Поэтому уже с 18 лет была готова к детям. Я не искала глобальных смыслов в материнстве. Продолжение рода и бла-бла-бла? Нет. Это был важный шаг, чтобы объединить меня и Никиту. Когда наша дочь, Аврора, родилась, я поняла: ребенок — это намного больше. Какую любовь она дает! Это не просто объединение двух людей, а создание новой жизни, которая вырастет и будет творить невероятные дела.

Н. П.: Я не задавался вопросами зачем и почему. Все банально: хочешь детей — вперед. Думаю, поэтому мы и не готовились к беременности.

С. П.: Вообще, у меня в голове был план, что мы женимся и сразу начинаем думать о детях.

Н. П.: Все началось с выбора имени. Сандра спрашивала: «Как бы ты назвал детей?» У нас было два варианта: Алиса и Максим. Потом Алиса переименовалась в Аврору — на том и сошлись.

С. П.: Я думала, после свадьбы отдохнем, насладимся медовым месяцем, а потом уже начнем беременеть. Но так хорошо жилось вдвоем, что вопрос детей ненадолго отложили. Помню, была осень, мы сидели на дома, и я говорю: «Давай пробовать». — «Ну давай!» Вот и вся подготовка. Не было никакого чекапа у докторов. Единственное — я пила фолиевую кислоту. А йодид калия не пила.

Н. П.: Вокруг у друзей начали появляться дети. Мы увидели два разных примера. Одни — очень уставшие родители, для них это прямо в тягость, спать не могут, жить не могут, ходят мрачные. Вторые — бодрые, веселые, ребенок им не мешает. Да, они не говорят, что все суперлегко, но и не предлагают замкнуться дома и «гадаваць дзіцё». Глядя на их пример, я и подошел к решению стать отцом.

С. П.: В беременность Никита был очень отзывчив к моим дурацким просьбам. Помню, поздним вечером мне очень сильно захотелось шоколадных подушечек. Он даже и слова не сказал в духе «Зачем? Купим завтра» — просто встал и пошел за этими подушечками. Это поступок. Хотя массаж он мне не делал и шнурки не завязывал (смеется. — Прим.).

Н. П.: Курсы по подготовке к родам мы не проходили. Но я прочитал книжку с названием а-ля «Как стать лучшим отцом». Главный вывод был такой: мужчина, готовься, жизнь у тебя поменяется, но ничего страшного в этом нет. Я ждал четких технических инструкций: встань в семь утра, поверни ребенка на бочок, — но их там не оказалось. Единственный полезный момент: я понял, что нужно обезопасить ребенка. Заткнул все розетки, купил накладки и так далее.

С. П.: Аврора родилась в августе 2022-го. Увы, в том роддоме, который я выбрала, — Минском областном — не было возможности партнерских родов. Когда я впервые увидела Аврору, если честно, испытала огромное облегчение: «Слава богу, я родила!» И еще подумала: «Ой, какая ты крошечная». А еще была радость: «У моей дочери сегодня день рождения!»

Н. П.: Сандра прислала мне фоточку Авроры из роддома — и я сразу понял, что это мое, маленькое, любимое… На четвертый день я забрал их из роддома. Сначала были непонятные страхи. А если она не так повернется? А почему она громко дышит? А почему болтает ручками? Сначала я паниковал, а потом привык.

С. П.: Большинство родителей готовятся только к родам, а к тому, что будет после, — нет. На самом деле, это была и наша ошибка. Ведь об этом публично как-то не говорят. Поэтому, пожалуйста, девочки и мальчики, готовьтесь не только к родам, но и к жизни после. Как помыть ушки и глазки? Как сделать так, чтобы ребенок заснул? Что предпринять, если дочь кричит в коляске? Нет углубленных инструкций. Поэтому первый месяц стал шоковым. Но — внимание! — благодаря тому, что появилась Аврора, Никита начал делать завтраки по утрам. Это классно (смеется. — Прим.)!

Н. П.: В самый первый день Сандра сказала мне: «Иди меняй подгузник». Я такой: «Чего-о-о?» Пришлось научиться. Сейчас во временном соотношении забота о ребенке делится у нас примерно 70 на 30, ведь я работаю, а жена в декрете. Но Сандра вполне может отлучиться, встретиться с друзьями, сходить на квест, а я останусь с Авророй. Для меня отцовство не в тягость. Ты понимаешь, что есть ребенок и у него свои потребности — надо уложить, умыть, покормить, поиграть… Это нормально.

С. П.: Первый месяц было действительно тяжело. После родов больно физически. И непонятно, как встроить в привычный график нового человека. Раньше я, условно говоря, чистила зубы в восемь утра, а тут встаешь и… Нужно то покормить, то поменять подгузник, то дочка обкакалась — и чистить зубы приходится в четыре часа вечера. Вот это для меня был стресс. Когда я не могла удовлетворять свои базовые потребности — умыться, почистить зубы, поесть, — мир ломался… Когда я первый раз пошла в душ на целых десять минут, это было настоящее торжество. Лучше, чем когда включают горячую воду (смеется. — Прим.)!

Нужно поддерживать друг друга, любить, оберегать и помнить, что отношения не лечатся ребенком. Наоборот, любые язвы в отношениях вскрываются еще больше. Поэтому придется разговаривать друг с другом. Ни муж, ни жена не обязаны читать мысли друг друга. Если вам чего-то хочется или что-то бесит, скажите об этом прямо, вслух.

Н. П.: Да, мужчины не экстрасенсы и не обязаны ими быть. Скажу честно: мы с Сандрой далеки от звания «идеальной пары». Зато думаем о втором ребенке. Я, вообще-то, сразу в роддоме спросил у жены: «Когда за вторым?» Хочу быть молодым отцом (улыбается. — Прим.).

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