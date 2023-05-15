Франция передаст ВСУ десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC 15.05.2023, 8:18

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Готовятся и новые военные пакеты.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом во Франции, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Как свидетельствует совместная декларация Украины и Франции по итогам встречи Зеленского и Макрона, которую опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины, в ближайшие недели Париж передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.

«Военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине возможность защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности. В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Франция сосредоточила свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России».

Также отмечается, что Франция принимает активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по подготовке украинских военных.

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