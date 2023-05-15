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Из Беларуси в Польшу прилетели два воздушных объекта

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  • 15.05.2023, 8:23
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Из Беларуси в Польшу прилетели два воздушных объекта

Второй объект улетел в Данию.

13 мая в воздушное пространство Польши из Беларуси залетел не один, а два объекта, сообщил onet.pl со ссылкой на собственные источники.

«Траектория полета этого объекта отслеживалась польскими радарами, пока он не вошел в воздушное пространство Дании», — рассказал в интервью Onet высокопоставленный военный.

Эту информацию в эфире телеканала TVN24 подтвердил замминистра внутренних дел и администрации Блажей Побожи.

Напомним, 13 мая пресс-служба Минобороны Польши со ссылкой на Центр воздушных операций проинформировало в Twitter, что в воздушное пространство Польши залетел объект с территории Беларуси и исчез с радаров в районе города Рыпин в центре страны.

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