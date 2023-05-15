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Быстрого роста доллара в Беларуси можно не ждать, но есть нюанс

  • 15.05.2023, 8:57
Быстрого роста доллара в Беларуси можно не ждать, но есть нюанс

Прогноз на неделю.

Несмотря на короткую рабочую неделю, доллар на белорусском валютном рынке успел сильно подешеветь, но концу недели быстро отыграл падение восстановительным ростом. К чему теперь стремятся американская валюта, евро и российский рубль, разбираемся в прогнозе на неделю myfin.by.

Несмотря на активные торги и движения курсов основных валют в середине прошлой недели, изменение валютной корзины по итогам субботних торгов (из-за переноса рабочего дня) остались нулевыми.

Курс доллара США на белорусском валютном рынке за прошлую неделю снижался до USD/BYN 2,7997 в четверг 11 мая, но на последних торгах курс вернулся к значению в USD/BYN 2,849. Итого за неделю курс подтянулся на +0,72%. К началу года рост курса также повысился до +4,11%.

Курс российского рубля за это же время проделал такой же кульбит, только в обратную сторону – на торгах в прошлый четверг 11 мая пара RUB/BYN поднималась до 3,7121 за 100 российских рублей, чтобы в субботу зафиксироваться на уровне RUB/BYN 3,6905. Итог недели вышел нулевым.

Почти так же менялся курс российского рубля к доллару США на московских торгах – достигнув локального минимума в USD/RUB 75,2961 в четверг, на следующий день доллар вновь вырос до USD/RUB 77,9200. Собственно, эту же тенденцию и повторил белорусский валютный рынок.

Причина укрепления с конца апреля российского рубля с высокой долей вероятности кроется в изменении в России методики начисления налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). Если до 2 апреля 2023 года за основу расчета налога бралась цена нефти Urals в европейских портах (с учетом транспортной логистики), то с мая месяца при расчете налога будет браться одна из трех цен на нефть Urals (максимальная), определенная разными методами. Ожидается, что НДПИ существенно вырастет, поэтому экспортеры заранее запасаются российской валютой к началу с 25 мая налогового периода. Отсюда и высокое предложение иностранной валюты, что и привело к укреплению российского рубля.

Но остальные факторы (санкции, рост бюджетного дефицита и пр.) пока никто не снимал с повестки дня, более того – они носят долгоиграющий характер, поэтому доллар за 80 и более – вопрос времени. И скорее всего – небольшого.

На внешних рынках к концу недели доллар США также вышел в лидеры. Курс валютной пары EUR/USD опустился на закрытии пятничных торгов до отметки в EUR/USD 1,0850, потеряв за короткую неделю 200 п.п. на недельном графике пары сформировался медвежий разворот, который может набрать силу до уровня поддержки в EUR/USD 1,0650.

недельный график пары EUR/USD

Возможно, таким образом, рынок реагирует на неудачные попытки правительства США прийти к консенсусу по потолку государственного долга, дедлайн по которому наступает в 00:00 1 июня 2023 года. С большой вероятностью, на падающем флажке вопрос будет решен, такое уже было и не один раз, но волатильности до конца месяца на рынке не избежать. А пока основным бенефициаром ситуации остается золото, унция торгуется по-прежнему выше 2000 USD/Oz.

С учетом сказанного, на текущей неделе на белорусском валютном рынке можно ожидать небольшого роста курса доллара США к отметке в USD/BYN 2,8700-2,8800. Евро имеет шанс снизиться в цене к доллару, но с учетом роста курса доллара пара EUR/BYN останется на текущих котировках. А вот российский рубль может продолжить снижение к RUB/BYN 3,6500 за 100 российских рублей.

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