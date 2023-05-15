Быстрого роста доллара в Беларуси можно не ждать, но есть нюанс 15.05.2023, 8:57

Прогноз на неделю.

Несмотря на короткую рабочую неделю, доллар на белорусском валютном рынке успел сильно подешеветь, но концу недели быстро отыграл падение восстановительным ростом. К чему теперь стремятся американская валюта, евро и российский рубль, разбираемся в прогнозе на неделю myfin.by.

Несмотря на активные торги и движения курсов основных валют в середине прошлой недели, изменение валютной корзины по итогам субботних торгов (из-за переноса рабочего дня) остались нулевыми.

Курс доллара США на белорусском валютном рынке за прошлую неделю снижался до USD/BYN 2,7997 в четверг 11 мая, но на последних торгах курс вернулся к значению в USD/BYN 2,849. Итого за неделю курс подтянулся на +0,72%. К началу года рост курса также повысился до +4,11%.

Курс российского рубля за это же время проделал такой же кульбит, только в обратную сторону – на торгах в прошлый четверг 11 мая пара RUB/BYN поднималась до 3,7121 за 100 российских рублей, чтобы в субботу зафиксироваться на уровне RUB/BYN 3,6905. Итог недели вышел нулевым.

Почти так же менялся курс российского рубля к доллару США на московских торгах – достигнув локального минимума в USD/RUB 75,2961 в четверг, на следующий день доллар вновь вырос до USD/RUB 77,9200. Собственно, эту же тенденцию и повторил белорусский валютный рынок.

Причина укрепления с конца апреля российского рубля с высокой долей вероятности кроется в изменении в России методики начисления налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). Если до 2 апреля 2023 года за основу расчета налога бралась цена нефти Urals в европейских портах (с учетом транспортной логистики), то с мая месяца при расчете налога будет браться одна из трех цен на нефть Urals (максимальная), определенная разными методами. Ожидается, что НДПИ существенно вырастет, поэтому экспортеры заранее запасаются российской валютой к началу с 25 мая налогового периода. Отсюда и высокое предложение иностранной валюты, что и привело к укреплению российского рубля.

Но остальные факторы (санкции, рост бюджетного дефицита и пр.) пока никто не снимал с повестки дня, более того – они носят долгоиграющий характер, поэтому доллар за 80 и более – вопрос времени. И скорее всего – небольшого.

На внешних рынках к концу недели доллар США также вышел в лидеры. Курс валютной пары EUR/USD опустился на закрытии пятничных торгов до отметки в EUR/USD 1,0850, потеряв за короткую неделю 200 п.п. на недельном графике пары сформировался медвежий разворот, который может набрать силу до уровня поддержки в EUR/USD 1,0650.

недельный график пары EUR/USD

Возможно, таким образом, рынок реагирует на неудачные попытки правительства США прийти к консенсусу по потолку государственного долга, дедлайн по которому наступает в 00:00 1 июня 2023 года. С большой вероятностью, на падающем флажке вопрос будет решен, такое уже было и не один раз, но волатильности до конца месяца на рынке не избежать. А пока основным бенефициаром ситуации остается золото, унция торгуется по-прежнему выше 2000 USD/Oz.

С учетом сказанного, на текущей неделе на белорусском валютном рынке можно ожидать небольшого роста курса доллара США к отметке в USD/BYN 2,8700-2,8800. Евро имеет шанс снизиться в цене к доллару, но с учетом роста курса доллара пара EUR/BYN останется на текущих котировках. А вот российский рубль может продолжить снижение к RUB/BYN 3,6500 за 100 российских рублей.

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